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Дело Шеремета: анализ походки не может быть главным доказательством — британская полиция

25.09.2020 19:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Полиция Лондона заявила, что криминалистический анализ походки не может быть главным доказательством по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Дело Шеремета: анализ походки не может быть главным доказательством — британская полиция
Такой ответ британские полицейские дали на запрос защитника фигуранта дела Андрея Антоненко, сообщили в юридической компании Sense Consulting.

«Британская полиция использует криминалистический анализ походки исключительно как поддерживающее доказательство, он является полезным инструментом исключения… Криминалистический анализ походки не должен использоваться как единственный тип доказательств в уголовном процессе», — говорится в сообщении.

По словам офицера Скотланд-Ярда Деборы Соломон, анализ походки может быть исключительно вспомогательным доказательством и должен рассматриваться с большой осторожностью. Такая экспертиза носит субъективный характер.

Напомним, что МВД Украины, обосновывая подозрения музыканту Андрею Антоненко и врачу Юлии Кузьменко, ссылалось на анализ походки. Специалисты сравнили походки подозреваемых и людей, зафиксированных на видеозаписях.

Результаты этой экспертизы были подписаны четырьмя экспертами, в том числе британцем Иваном Бирчем.


В мае 2020 года полиция заявила о завершении досудебного расследования относительно троих подозреваемых в убийстве Павла Шеремета — музыканта Андрея Антоненко, врача Юлии Кузьменко и военного медика Яны Дугарт.

Следствие настаивает, что Антоненко и Кузьменко являются «исполнителями», а Дугарь — их пособником.

Кроме того, в деле также фигурируют «неустановленные лица», которые являются организаторами преступления. За ними материалы выделили в отдельное производство.

Четыре года назад, 20 июля 2016 года, в центре Киева в результате взрыва в автомобиле погиб журналист Павел Шеремет.
 
 
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Полиция Лондона заявила, что криминалистический анализ походки не может быть главным доказательством по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
 
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