Дело Шеремета: анализ походки не может быть главным доказательством — британская полиция

сообщили в юридической компании Sense Consulting. Такой ответ британские полицейские дали на запрос защитника фигуранта дела Андрея Антоненко,в юридической компании Sense Consulting.





«Британская полиция использует криминалистический анализ походки исключительно как поддерживающее доказательство, он является полезным инструментом исключения… Криминалистический анализ походки не должен использоваться как единственный тип доказательств в уголовном процессе», — говорится в сообщении.





По словам офицера Скотланд-Ярда Деборы Соломон, анализ походки может быть исключительно вспомогательным доказательством и должен рассматриваться с большой осторожностью. Такая экспертиза носит субъективный характер.





Напомним, что МВД Украины, обосновывая подозрения музыканту Андрею Антоненко и врачу Юлии Кузьменко, ссылалось на анализ походки. Специалисты сравнили походки подозреваемых и людей, зафиксированных на видеозаписях.





Результаты этой экспертизы были подписаны четырьмя экспертами, в том числе британцем Иваном Бирчем.









В мае 2020 года полиция заявила о завершении досудебного расследования относительно троих подозреваемых в убийстве Павла Шеремета — музыканта Андрея Антоненко, врача Юлии Кузьменко и военного медика Яны Дугарт.





Следствие настаивает, что Антоненко и Кузьменко являются «исполнителями», а Дугарь — их пособником.





Кроме того, в деле также фигурируют «неустановленные лица», которые являются организаторами преступления. За ними материалы выделили в отдельное производство.





Четыре года назад, 20 июля 2016 года, в центре Киева в результате взрыва в автомобиле погиб журналист Павел Шеремет.