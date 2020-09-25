|
Светлане Тихановской готовят "народную" инаугурацию
Источник материала: Партизан
Она поблагодарила белорусов за доверие и призвала вместе добиваться новых президентских выборов в стране.
Протестующие в Беларуси запланировали на воскресенье "народную" инаугурацию лидера оппозиции Светланы Тихановской - в ответ она записала видеообращение, опубликованное в Telegram-канале Пул первой в пятницу, 25 сентября.
"Я благодарна вам за оказанное доверие. Объявив народную инаугурацию, вы в очередной раз высказали свою волю. Но инаугурация - это праздник. А праздник не должен заканчиваться арестами, разгонами и насилием", - заявила Тихановская.
Она пообещала сделать все, чтобы каждый голос граждан был услышан как в Беларуси, так и за ее пределами.
"Я поддерживаю всех, кто выйдет на улицы своих городов в это воскресенье. Ведь вы выходите за себя, за свой народ и за новую Беларусь. Вместе мы сможем добиться нашей цели: новых честных выборов. И - как следствие - официальной, законной инаугурации", - подытожила Тихановская.
Напомним, что ранее Тихановская назвала себя единственным избранным лидером народа. Предыдущие полномочия Александра Лукашенко, по словам Тихановской, закончились вместе с его попыткой признать себя легитимным.
Также Тихановская заявила о помощи ЕС "после перемен" в Беларуси. На помощь европейских стран смогут рассчитывать "репрессированные режимом", студенты, журналисты, медики и правозащитники.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Она поблагодарила белорусов за доверие и призвала вместе добиваться новых президентских выборов в стране.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)