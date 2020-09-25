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Швеция и Норвегия не признали Лукашенко президентом Беларуси
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко ответственен за насилие репрессии против оппозиции и мирных протестующих, заявили в шведском МИД. Норвегия указала на его полутайную инаугурацию.
Швеция вслед за рядом других стран не признала Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Об этом
По ее словам, "спешно" проведенная инаугурация только подтверждает отсутствие легитимности Лукашенко.
"Проведенная спешно и без объявления инаугурация Лукашенко лишь подтверждает отсутствие у него легитимности демократического лидера. Выборы девятого августа не были свободными или демократическими. Мы продолжаем считать Лукашенко ответственным за насилие и репрессии против оппозиции и мирных демонстрантов", - написала министр.
В свою очередь госсекретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен заявил, что непрозрачные выборы и тайная "инаугурация" не придают Лукашенко легитимности.
"Полутайная "инаугурация" не придает легитимности. "Инаугурация" Лукашенко только углубляет политический кризис в Беларуси. МИД Новегии повторяет свой призыв к властям страны воздержаться от применения силы и начать серьезный диалог с оппозицией. Выборы не были ни свободными, ни честными", - написал Халворсен в Twitter.
Напомним, после инаугурации Лукашенко ряд стран заявили о непризнании его легитимности, в том числе и Украина. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не признает Лукашенко легитимным президентом.
Позже Кремль отреагировал на непризнание Лукашенко. Решения стран не признавать Лукашенко легитимным президентом не повлияет на российско-белорусские отношения, говорит Песков.
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Александр Лукашенко ответственен за насилие репрессии против оппозиции и мирных протестующих, заявили в шведском МИД. Норвегия указала на его полутайную...
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