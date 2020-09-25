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Швеция и Норвегия не признали Лукашенко президентом Беларуси

25.09.2020 19:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко ответственен за насилие репрессии против оппозиции и мирных протестующих, заявили в шведском МИД. Норвегия указала на его полутайную инаугурацию.



Швеция вслед за рядом других стран не признала Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Об этом заявила глава МИД Швеции Анн Линде в пятницу, 25 сентября.

По ее словам, "спешно" проведенная инаугурация только подтверждает отсутствие легитимности Лукашенко.

"Проведенная спешно и без объявления инаугурация Лукашенко лишь подтверждает отсутствие у него легитимности демократического лидера. Выборы девятого августа не были свободными или демократическими. Мы продолжаем считать Лукашенко ответственным за насилие и репрессии против оппозиции и мирных демонстрантов", - написала министр.

В свою очередь госсекретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен заявил, что непрозрачные выборы и тайная "инаугурация" не придают Лукашенко легитимности.

"Полутайная "инаугурация" не придает легитимности. "Инаугурация" Лукашенко только углубляет политический кризис в Беларуси. МИД Новегии повторяет свой призыв к властям страны воздержаться от применения силы и начать серьезный диалог с оппозицией. Выборы не были ни свободными, ни честными", - написал Халворсен в Twitter.


Напомним, после инаугурации Лукашенко ряд стран заявили о непризнании его легитимности, в том числе и Украина. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не признает Лукашенко легитимным президентом.

Позже Кремль отреагировал на непризнание Лукашенко. Решения стран не признавать Лукашенко легитимным президентом не повлияет на российско-белорусские отношения, говорит Песков.
 
 
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Александр Лукашенко ответственен за насилие репрессии против оппозиции и мирных протестующих, заявили в шведском МИД. Норвегия указала на его полутайную...
 
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