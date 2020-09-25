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Международные организации призывают освободить главреда Нашей Нивы Егора Мартиновича
Источник материала: АФН
Международные организации призвали белорусские власти отказаться от уголовного дела о клевете против главного редактора «Нашей Нивы» Егора Мартиновича и немедленно освободить его из-под стражи.
23 сентября 2020 года Егор Мартинович был доставлен в Следственный комитет РБ после обыска в его квартире милицией. Его задержание связано со статьей в «Нашей Ниве», в которой один из диджеев Площади Перемен утверждал, что его в СИЗО избил замглавы МВД Александр Барсуков.
В отношении Мартиновича полиция возбудила уголовное дело по статье 188 Уголовного кодекса – клевета. Барсуков признан потерпевшим по делу. Мартинович считается ответственным за статью как главный редактор «Нашей Нивы».
«Мы считаем, что белорусское законодательство о клевете и оскорблениях допускает наложение несоразмерных наказаний, не обеспечивает адекватной защиты и является чрезмерно расплывчатым, а значит, открытым для злоупотреблений», - говорится в
«После спорных президентских выборов 9 августа 2020 года журналистов задерживали и запугивали более 200 раз. Мы призываем белорусские власти обеспечить прекращение атак на журналистов и сотрудников СМИ, незамедлительно освободить всех задержанных, включая Егора Мартиновича, а также немедленно прекратить уголовное дело против него. Более того, необходимо безотлагательно отменить уголовное наказание за клевету», - сказано в заявлении.
Одновременно белорусские медиа также проводят кампанию по освобождению главреда Нашей Нивы, публикуя призывы к его освобождению.
Список организаций, подписавшихся под требованием об освобождении Егора Мартиновича:
ARTICLE 19
Helsinki Foundation for Human Rights
European Federation of Journalists
Belarusian Association of Journalists
Free Press Unlimited
European Centre for Press and Media Freedom
International Media Support
Index on Censorship
Human Rights House Foundation
Civil Rights Defenders
Media Solidarity Belarus Campaign
Public Association “Dignity”
Human Rights Center ZMINA
HR NGO “Citizens’ Watch”
Center for Civil Liberties
Legal Policy Research Centre
Free Press for Eastern Europe
People in Need/Center for Human Rights & Democracy
DRA
Helsinki Citizens Assembly Vanadzor
The Barys Zvozskau Belarusian Human Rights House
Human Rights Center of Azerbaijan
Public Verdict Foundation
Libereco Partnership for Human Rights
Netherlands Helsinki Committee
Press Club Poland
Polish Association of Journalists
Society of Journalists (Poland)
Citizens Network Watchdog Poland
Izba Wydawców Prasy
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Международные организации призвали белорусские власти отказаться от уголовного дела о клевете против главного редактора «Нашей Нивы» Егора Мартиновича и...
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