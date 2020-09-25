Международные организации призывают освободить главреда Нашей Нивы Егора Мартиновича

Источник материала: АФН

Международные организации призвали белорусские власти отказаться от уголовного дела о клевете против главного редактора «Нашей Нивы» Егора Мартиновича и немедленно освободить его из-под стражи.

23 сентября 2020 года Егор Мартинович был доставлен в Следственный комитет РБ после обыска в его квартире милицией. Его задержание связано со статьей в «Нашей Ниве», в которой один из диджеев Площади Перемен утверждал, что его в СИЗО избил замглавы МВД Александр Барсуков.

В отношении Мартиновича полиция возбудила уголовное дело по статье 188 Уголовного кодекса – клевета. Барсуков признан потерпевшим по делу. Мартинович считается ответственным за статью как главный редактор «Нашей Нивы».

«Мы считаем, что белорусское законодательство о клевете и оскорблениях допускает наложение несоразмерных наказаний, не обеспечивает адекватной защиты и является чрезмерно расплывчатым, а значит, открытым для злоупотреблений», - говорится в заявлении , подписи под которым поставили 30 международных организаций.

«После спорных президентских выборов 9 августа 2020 года журналистов задерживали и запугивали более 200 раз. Мы призываем белорусские власти обеспечить прекращение атак на журналистов и сотрудников СМИ, незамедлительно освободить всех задержанных, включая Егора Мартиновича, а также немедленно прекратить уголовное дело против него. Более того, необходимо безотлагательно отменить уголовное наказание за клевету», - сказано в заявлении.

Одновременно белорусские медиа также проводят кампанию по освобождению главреда Нашей Нивы, публикуя призывы к его освобождению.

Список организаций, подписавшихся под требованием об освобождении Егора Мартиновича:

ARTICLE 19

Helsinki Foundation for Human Rights

European Federation of Journalists

Belarusian Association of Journalists

Free Press Unlimited

European Centre for Press and Media Freedom

International Media Support

Index on Censorship

Human Rights House Foundation

Civil Rights Defenders

Media Solidarity Belarus Campaign

Public Association “Dignity”

Human Rights Center ZMINA

HR NGO “Citizens’ Watch”

Center for Civil Liberties

Legal Policy Research Centre

Free Press for Eastern Europe

People in Need/Center for Human Rights & Democracy

DRA

Helsinki Citizens Assembly Vanadzor

The Barys Zvozskau Belarusian Human Rights House

Human Rights Center of Azerbaijan

Public Verdict Foundation

Libereco Partnership for Human Rights

Netherlands Helsinki Committee

Press Club Poland

Polish Association of Journalists

Society of Journalists (Poland)

Citizens Network Watchdog Poland

Izba Wydawców Prasy