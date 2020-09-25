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Дуда: Нужно сделать всё для проведения новых выборов в Беларуси

25.09.2020 19:19 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что необходимо сделать всё возможное для проведения в Беларуси новых и честных выборов.

"Необходимо сделать все, чтобы, во-первых, в Беларуси прошли признанные гражданами выборы; во-вторых, беларуское общество, как и общество других стран, имеет право на свободу, право на демократию и право принимать решения относительно своей страны. Все эти устремления должны быть поддержаны государствами Европейского Союза", - заявил Дуда во время своего визита в Италию.

 
 
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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что необходимо сделать всё возможное для проведения в Беларуси новых и честных выборов.
 
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