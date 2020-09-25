Дуда: Нужно сделать всё для проведения новых выборов в Беларуси

Источник материала: АФН

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что необходимо сделать всё возможное для проведения в Беларуси новых и честных выборов.

"Необходимо сделать все, чтобы, во-первых, в Беларуси прошли признанные гражданами выборы; во-вторых, беларуское общество, как и общество других стран, имеет право на свободу, право на демократию и право принимать решения относительно своей страны. Все эти устремления должны быть поддержаны государствами Европейского Союза", - заявил Дуда во время своего визита в Италию.