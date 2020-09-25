Эксперты ООН по правам человека призвали белорусские власти освободить Марию Колесникову

Эксперты ООН по правам человека призвали белорусские власти освободить члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Марию Колесникову и привлечь к ответственности виновных в ее насильственном исчезновении. Соответствующее заявление опубликовано на сайте верховного комиссара ООН по правам человека.





Эксперты выразили серьезную обеспокоенность в связи с систематическим преследованием оппозиционных лидеров в Беларуси.

«Особенно беспокоит то, что власти прибегают к насильственным исчезновениям, чтобы подавить протесты, подавить инакомыслие и посеять страх, — говорится в заявлении. — Мы призываем власти не использовать соображения национальной безопасности как причину для отказа людям в их основных правах, в том числе в праве на мнение, свободное выражение, мирные собрания и ассоциации».

Эксперты отметили, что Колесникова «была похищена 7 сентября группой людей в масках, предположительно агентами службы безопасности». «На следующий день ее отвезли на границу, где ей сказали, что она будет депортирована. Однако, как сообщается, ей удалось избежать депортации, порвав свой паспорт, — говорится в заявлении. — Затем она исчезла на три дня, и не было никакой информации о ее местонахождении и состоянии здоровья. 10 сентября власти заявили, что она задержана, а 16 сентября ей было официально предъявлено обвинение в подрыве национальной безопасности, что предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы».

Эксперты ООН призывают белорусские власти провести «быстрое и эффективное расследование того, что случилось с Колесниковой, соблюдать ее право на эффективную правовую защиту, а также найти и привлечь к ответственности виновных в ее насильственном исчезновении». «Недопустимо, что ее родственникам и соратникам не предоставляли информацию о ее местонахождении в течение трех дней, что является явным нарушением основных гарантий, закрепленных в национальном законодательстве и международном праве», — подчеркивается в заявлении.

В документе отмечается, что большинство членов президиума КС арестовано или выдворено из страны.

«Те, кто отказался уехать, например Колесникова, подверглись репрессиям, — говорится в заявлении. — Мы напоминаем Беларуси, что насильственные исчезновения не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах — ни политической нестабильностью, ни каким-либо другим чрезвычайным положением. Беларусь должна строго соблюдать основополагающие правовые гарантии предотвращения насильственных исчезновений. К ним относятся немедленная регистрация, судебный надзор за задержанием, уведомление членов семьи, как только человек будет лишен свободы, и право нанять защитника по своему выбору».

Заявление подписали председатель рабочей группы по насильственным исчезновениям Лучано Хазан, его заместитель Тае-Унг Байк, спецдокладчик по предупреждению пыток и иного жестокого обращения Нильс Мельцер, спецдокладчик по вопросу о внесудебных казнях Аньес Каламар, спецдокладчик ООН по Беларуси Анаис Марен, спецдокладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан, спецдокладчик по вопросу о правах на свободу мирных собраний и ассоциации Клеман Ниалетсосси Вуле, а также члены рабочей группы по произвольным задержаниям.

Специальные докладчики являются частью т.н. специальных процедур Совета по правам человека. Это международный правозащитный орган в системе ООН, заменивший Комиссию по правам человека. Специальные процедуры (крупнейший орган независимых экспертов в системе защиты прав человека ООН) — общее название независимых механизмов совета для установления фактов и мониторинга.