Президент Польши призвал международное сообщество поддержать белорусский народ

Президент Польши Анджей Дуда 25 сентября в Ватикане обсудил ситуацию в Беларуси с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином, сообщает сайт польского президента.





Встреча с кардиналом Паролином состоялась сразу же после аудиенции Дуды у папы римского Франциска.

«Я разговаривал со святым отцом о ситуации в мире, — сказал он. — Об этом я тоже говорил с кардиналом Пьетро Паролином буквально сразу же после беседы со святым отцом. Но здесь мы больше говорили о международной политике, о ситуации в Беларуси. Кардинал спросил, как мы это воспринимаем, я также спросил, какова позиция Святого престола. По сути, у нас было общее мнение: всех, кто хочет настоящей демократии, кто хочет свободы, кто хочет жить в честном государстве, нужно поддерживать».

Вместе с тем Дуда подчеркнул, что решение на этот счет должна принять сама Беларусь — «на свободных и честных выборах».

«Здесь у нас была однозначная позиция, что международное сообщество должно потребовать от белорусских властей проводить политику таким образом, чтобы выборы были честными. И белорусский народ в этом нужно поддерживать. Международное сообщество должно поддержать белорусский народ», — подчеркнул президент Польши.

16 августа папа Франциск во время воскресной встречи с верующими на молитве «Ангел Господень» обратил внимание на ситуацию в Беларуси. «Мои мысли направляю к дорогой Беларуси, — цитировал его новостной портал Ватикана. — С большим вниманием слежу за ситуацией, сложившейся после выборов в этой стране. Призываю к диалогу, прекращению насилия, уважению справедливости и права. Вверяю всех белорусов защите Пресвятой Богородицы, Царицы мира».

С 11 по 14 сентября Беларусь посещал секретарь по отношениям с государствами Государственного секретариата Святого престола архиепископ Пол Ричард Галлахер. На встрече с министром иностранных дел Владимиром Макеем в день приезда представитель Ватикана заявил, что цель его визита в том, чтобы «выразить близость папы Франциска и Святого престола к белорусскому народу в это время, а также близость к католическому сообществу — епископам и верующим».

Апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич после рукоположения в епископский сан 16 сентября в Солине (Хорватия) поприветствовал «католическую церковь, епископов, священников и верующих мирян Беларуси, которые в этот период переживают трудные времена в поиске выхода из сложившейся ситуации». «С этого момента я обещаю вам свое плодотворное сотрудничество и приглашаю вас молиться о наилучшем решении ваших проблем посредством мира, диалога и солидарности, избегая любого вида насилия. Я молю Деву Марию, матерь Иисуса Христа, всегда вдохновлять вас и помогать вам в трудные моменты вашей жизни», — заверил он.

Кардинал Паролин отметил, что Йозич призван на службу в Беларусь, которая «переживает трудные времена на своем пути». «В деле продвижения справедливости, истины и общего блага посредством диалога и примирения вы можете рассчитывать — помимо Божьей помощи — на миролюбивый и трудолюбивый дух этого народа, на преданность католиков своей вере под руководством их пастырей, на их стремление установить братские отношения с православными христианами, на добрую волю тех, кто искренне заботится о судьбе страны», — подчеркнул госсекретарь Святого престола.