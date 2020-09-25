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Мирсалимова: мы ждем важных и ответственных решений
25.09.2020 19:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Белорусские сторонники углубления интеграции с Россией трезво оценивают текущие политические и экономические реалии. Сегодня они не просто ждут нового импульса союзного строительства, нового дыхания в белорусско-российском взаимодействии, они ждут настоящего позитивного прорыва, плоды которого стали бы очевидны и понятны каждому белорусу.
Заместитель председателя Республиканской партии труда и справедливости по молодежной политике Эльвира Мирсалимова рассказала слушателям радио Sputnik о настроениях в рядах ее однопартийцев и единомышленников.
© Sputnik / Виктор Толочко
Адвоката оппозиционного политика судят в Минске за участие в акции протеста
"Мы ожидали конкретных шагов от власти еще до выборов. В своих статьях и выступлениях я предсказывала победу Лукашенко, но также я говорила о том, что проблемы начнутся после выборов. Все, что произошло, очень ударило по доверию граждан, которые поддерживали Лукашенко, ранее голосовали за него и за Союзное государство", – отметила собеседница радио Sputnik.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко (и набрал 80,1% голосов). Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (по данным ЦИК, у нее чуть больше 10% голосов).
23 сентября состоялась торжественная
Комментарий известного общественного деятеля Эльвиры Мирсалимовой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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О текущей позиции сторонников Союзного государства рассуждает заместитель председателя Республиканской партии труда и справедливости по молодежной политике...
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