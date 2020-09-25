ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мирсалимова: мы ждем важных и ответственных решений

25.09.2020 19:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Мирсалимова: мы ждём важных и ответственных решений!

Белорусские сторонники углубления интеграции с Россией трезво оценивают текущие политические и экономические реалии. Сегодня они не просто ждут нового импульса союзного строительства, нового дыхания в белорусско-российском взаимодействии, они ждут настоящего позитивного прорыва, плоды которого стали бы очевидны и понятны каждому белорусу.

Заместитель председателя Республиканской партии труда и справедливости по молодежной политике Эльвира Мирсалимова рассказала слушателям радио Sputnik о настроениях в рядах ее однопартийцев и единомышленников.

© Sputnik / Виктор Толочко
Адвоката оппозиционного политика судят в Минске за участие в акции протеста

"Мы ожидали конкретных шагов от власти еще до выборов. В своих статьях и выступлениях я предсказывала победу Лукашенко, но также я говорила о том, что проблемы начнутся после выборов. Все, что произошло, очень ударило по доверию граждан, которые поддерживали Лукашенко, ранее голосовали за него и за Союзное государство", – отметила собеседница радио Sputnik.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко (и набрал 80,1% голосов). Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (по данным ЦИК, у нее чуть больше 10% голосов).

23 сентября состоялась торжественная церемония вступления в должность президента Беларуси. Впервые все прошло без анонса и прямой трансляции по центральному телевидению республики, а также без гостей из дипломатического корпуса. Это спровоцировало новые акции протеста в Минске и других городах страны.

Комментарий известного общественного деятеля Эльвиры Мирсалимовой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О текущей позиции сторонников Союзного государства рассуждает заместитель председателя Республиканской партии труда и справедливости по молодежной политике...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперты ООН по правам человека призвали белорусские власти освободить Марию Колесникову
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.09.2020
Mir24.TV Belarus
25.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика