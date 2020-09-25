Мирсалимова: мы ждем важных и ответственных решений

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Мирсалимова: мы ждём важных и ответственных решений!

Белорусские сторонники углубления интеграции с Россией трезво оценивают текущие политические и экономические реалии. Сегодня они не просто ждут нового импульса союзного строительства, нового дыхания в белорусско-российском взаимодействии, они ждут настоящего позитивного прорыва, плоды которого стали бы очевидны и понятны каждому белорусу.

Заместитель председателя Республиканской партии труда и справедливости по молодежной политике Эльвира Мирсалимова рассказала слушателям радио Sputnik о настроениях в рядах ее однопартийцев и единомышленников.

"Мы ожидали конкретных шагов от власти еще до выборов. В своих статьях и выступлениях я предсказывала победу Лукашенко, но также я говорила о том, что проблемы начнутся после выборов. Все, что произошло, очень ударило по доверию граждан, которые поддерживали Лукашенко, ранее голосовали за него и за Союзное государство", – отметила собеседница радио Sputnik.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко (и набрал 80,1% голосов). Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (по данным ЦИК, у нее чуть больше 10% голосов).

23 сентября состоялась торжественная церемония вступления в должность президента Беларуси. Впервые все прошло без анонса и прямой трансляции по центральному телевидению республики, а также без гостей из дипломатического корпуса. Это спровоцировало новые акции протеста в Минске и других городах страны.

Комментарий известного общественного деятеля Эльвиры Мирсалимовой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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