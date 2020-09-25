Отличившихся на российско-белорусских учениях наградили памятными медалями

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси закончились совместные российско-белорусские учения «Славянское братство» , передает телеканал «МИР 24».

Боевая задача, которую поставили перед десантниками двух стран, успешно выполнена, отметило командование. Отличившихся солдат и офицеров, которые участвовали в совместных учениях, наградили памятными медалями.

Российские десантники сегодня отправятся в пункты постоянной дислокации. Всего в военных маневрах приняли участие более 900 военнослужащих и свыше 100 единиц техники, в том числе шесть российских бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. Учения «Славянское братство» проходили в пятый раз.