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Отличившихся на российско-белорусских учениях наградили памятными медалями

25.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси закончились совместные российско-белорусские учения «Славянское братство», передает телеканал «МИР 24».

Боевая задача, которую поставили перед десантниками двух стран, успешно выполнена, отметило командование. Отличившихся солдат и офицеров, которые участвовали в совместных учениях, наградили памятными медалями.

Российские десантники сегодня отправятся в пункты постоянной дислокации. Всего в военных маневрах приняли участие более 900 военнослужащих и свыше 100 единиц техники, в том числе шесть российских бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. Учения «Славянское братство» проходили в пятый раз.



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В учениях «Славянское братство» приняли участие более 900 военнослужащих и свыше 100 единиц техники.
 
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