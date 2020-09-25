Мининформ через суд требует прекратить выпуск сетевого издания TUT.by

Источник материала: KYKY

Давление на TUT.by продолжается. Министерство информации обратилось в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания TUT.by. Об этом рассказал сам портал.

Что это значит?

По решению суда редакция рискует утратить статус СМИ, но сможет продолжить свою жизнь в качестве интернет-ресурса, не считающегося СМИ.

Статус СМИ портал получил в 2019 году — до этого 19 лет с момента своего основания он работал без такого статуса. В чем выгода редакции официально считаться СМИ? Например, это дает возможность на законных основаниях присутствовать в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию.

Заседание назначено на 8 октября в Экономическом суде города Минска. Основанием для предъявления иска стали ранее вынесенные TUT.by предупреждения Мининформа.

«Пока юристы компании изучают полученные документы. Мы продолжаем работать в прежнем режиме. Мы задействуем все правовые механизмы для того, чтобы возможные изменения не затронули нашу аудиторию, клиентов и партнеров»,

– говорится в заявлении TUT.by по поводу случившегося.