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Мининформ через суд требует прекратить выпуск сетевого издания TUT.by
Источник материала: KYKY>
Давление на TUT.by продолжается. Министерство информации обратилось в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания TUT.by. Об этом
Что это значит?
По решению суда редакция рискует утратить статус СМИ, но сможет продолжить свою жизнь в качестве интернет-ресурса, не считающегося СМИ.
Статус СМИ портал получил в 2019 году — до этого 19 лет с момента своего основания он работал без такого статуса. В чем выгода редакции официально считаться СМИ? Например, это дает возможность на законных основаниях присутствовать в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию.
Заседание назначено на 8 октября в Экономическом суде города Минска. Основанием для предъявления иска стали ранее вынесенные TUT.by предупреждения Мининформа.
– говорится в заявлении TUT.by по поводу случившегося.
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Давление на TUT.by продолжается. Министерство информации обратилось в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания TUT.by. Об этом рассказал сам портал. Что это...
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