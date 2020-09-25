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Соболенко проиграла украинке Свитолиной в полуфинале турнира в Страсбурге
Источник материала: Навiны
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко в полуфинале грунтового турнира в Страсбурге в трех сетах уступила украинке Элине Свитолиной со счетом 2:6, 6:4, 4:6.
Прошлый матч против чешки Катерины Синяковой был прерван вчера из-за непогоды и доигрывался сегодня.
В мировом онлайн-рейтинге Свитолина занимает 5-е место, Соболенко — 12-е.
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко в полуфинале грунтового турнира в Страсбурге в трех сетах уступила украинке Элине Свитолиной со счетом 2:6, 6:4, 4:6.
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