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Арина Соболенко проиграла в полуфинале турнира в Страсбурге

25.09.2020 20:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла в полуфинале турнира в Страсбурге украинке Элине Свитолиной — 2:6, 6:4, 4:6.


Фото: twitter.com/WTAEliteTrophy

Отметим, что этот матч стал вторым для Арины за день. Ранее она доигрывала перенесенный поединок четвертьфинала против Катерины Синяковой.

Далее Соболенко отправляется на «Ролан Гаррос», где сыграет в первом раунде против американки Джессики Пегулы.

 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла в полуфинале турнира в Страсбурге украинке Элине Свитолиной - 2:6, 6:4, 4:6.
 
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