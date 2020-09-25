Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла в полуфинале турнира в Страсбурге украинке Элине Свитолиной — 2:6, 6:4, 4:6.



Фото: twitter.com/WTAEliteTrophy

Отметим, что этот матч стал вторым для Арины за день. Ранее она доигрывала перенесенный поединок четвертьфинала против Катерины Синяковой.

Далее Соболенко отправляется на «Ролан Гаррос», где сыграет в первом раунде против американки Джессики Пегулы.