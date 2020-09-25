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Арина Соболенко проиграла в полуфинале турнира в Страсбурге
Источник материала: Tut.by
Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла в полуфинале турнира в Страсбурге украинке Элине Свитолиной — 2:6, 6:4, 4:6.
Отметим, что этот матч стал вторым для Арины за день. Ранее она доигрывала перенесенный поединок четвертьфинала против Катерины Синяковой.
Далее Соболенко отправляется на «Ролан Гаррос», где сыграет в первом раунде против американки Джессики Пегулы.
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла в полуфинале турнира в Страсбурге украинке Элине Свитолиной - 2:6, 6:4, 4:6.
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