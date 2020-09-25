Адвоката Марии Колесниковой Людмилу Казак суд признал виновной в неповиновении милиции. Итог — штраф

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Дело адвоката Казак в суде Октябрьского района рассматривает судья Александр Руденко. Она проходит по делу об административном правонарушении по статье 23.4 КоАП (Неповиновение требованиям сотрудников милиции).





Ранее сообщалось, что на адвоката были составлены два протокола: по статьям 23.34 КоАП (Участие в несанкционированном массовом мероприятии) и 23.4 КоАП (Неповиновение требованиям сотрудников милиции).





Заседание должно было начаться в 15 часов. Но дело вернули на доработку «для устранения недостатков», и заседание перенесли на час. Реально рассмотрение началось после 17 часов. К началу заседания в деле осталась одна статья — «Неповиновение требованиям сотрудников милиции». Заседание проходит онлайн.





Защитница Светлана Горбаток ходатайствовала об отмене в отношении подзащитной меры в виде административного задержания, указав на ее статус адвоката и наличие несовершеннолетних детей. Второй защитник Виктор Мацкевич ходатайствовал об изучении дела вместе с подзащитной и о конфиденциальном общении с Казак. Суд дал 5 минут Казак и ее адвокатам, объявив на это время перерыв.





Судья Александр Руденко зачитал протокол, из которого следовало, что Казак, будучи подозреваемой в совершении административного правонарушения, оказала неповиновение сотруднику милиции.





— Когда я шла по улице Коммунистической к автомобилю, меня окликнул мужской голос. Это были люди в масках, один в форме ОМОНа, они стали запихивать меня в автомобиль. Я стала спрашивать, похищение ли это, они ничего не ответили, тогда я стала сопротивляться, — рассказала свою версию Людмила Казак.





Казак связывает свое задержание с выполнением своих профессиональных обязанностей и защитой Марии Колесниковой. Казак рассказала, что в ответ на ее требования объяснить, на каком основании ее задерживают, ей сказали, что она сама все знает.





Уже в РУВД ей сообщили, что будет составлен протокол за участие в массовом мероприятии 30 августа.





— Что вам сообщил мужской голос? Представились ли эти лица? Сообщили ли основания? — спросила защитник.





— Может быть, какие-то детали я упустила, но после того, как меня окликнул голос и я увидела трех людей в масках, может, кто-то из них показывал корочку, но не разворачивал, — ответила Казак. По ее словам, из задерживающих никто не представился, «просто силой затолкали в автомобиль», — пояснила Казак.





На вопрос защитника о том, на каком основании она делает выводы, что ее задерживали в связи с ее адвокатской деятельностью, Казак ответила, что правоохранителей интересовал ее телефон и, возможно, адвокатские досье.





Далее по видеосвязи к заседанию присоединился свидетель. Оба свидетеля со стороны обвинения названы ненастоящими фамилиями и именами. На просьбу защитников удостовериться в личности свидетелей Иванова Ивана Ивановича и Александрова Александра Александровича судья ответил, что судом их личности установлены, а их личные данные изменены, поскольку в их адрес «постоянно поступают угрозы».





Когда «Иванов Иван Иванович» представился, присутствующие в зале суда не смогли сдержать смешки. За что судья сделал им замечание.





Назвавшийся Иваном Ивановым свидетель указал, что является сотрудником Центрального РУВД. Он рассказал, что при задержании представился, разъяснил Людмиле Казак, что в отношении нее ведется проверка об административном правонарушении за участие в несанкционированном массовом мероприятии. По его словам, Казак не слушала их предупреждения о неповиновении.





Защитник спросила, какую фамилию так называемый Иванов назвал при задержании, он ответил, что «действующую». Но отказался озвучить ее в суде.





— Какие цели вы преследовали при задержании моей подзащитной? — спросила адвокат Светлана Горбаток.





— Чтобы доставить в Центральное РУВД по материалам проверки.





Далее свидетель отказался ответить на вопрос о том, имел ли автомобиль, на котором были задерживающие Казак, знаки отличия. В ответ на это Светлана Горбаток ходатайствовала о привлечении свидетеля к административному правонарушению за отказ от дачи свидетельских объяснений. Ходатайство судом отклонено. Однако свидетель объяснил, что автомобиль был не служебным.





Второй свидетель назвался Александром Александровичем, рассказал, что Казак в момент задержания пыталась от них убежать, а потом «упиралась». По словам свидетеля, задерживали Людмилу Казак два сотрудника правоохранительных органов. Казак ранее сообщала, что ее задерживали трое, и на суде повторила, что с ней на заднем сиденье автомобиля были два человека.





В своем выступлении Людмила Казак указывала, что в РУВД просила связаться с ее защитниками и вызвать ей скорую, так как у нее разболелась голова. Свидетели заявили, что она таких просьб не высказывала.





Далее выступила свидетель Ольга Герменчук, которая была очевидцем задержания. Она рассказала, что видела синий минивэн, из которого вышли двое или трое мужчин. А потом стала свидетелем задержания Казак.









— Видела, что женщину усаживали в автомобиль: трое мужчин силой запихнули ее на заднее сиденье, после этого с левой стороны сел один мужчина, с правой еще один, и один сел за руль. После этого вечером мне стало известно о задержании Казак Людмилы Сергеевны, по фотографиям я узнала, что видела момент ее задержания, — заявила свидетель.





— В районе 15 часов мне позвонили с ее работы и сказали, что с ней что-то произошло, потому что она должна была быть в суде, но так и не приехала, — заявил следующий свидетель Сергей Коляда, муж Людмилы Казак.





Супруг рассказал, что пытался выяснить в Центральном РУВД на протяжении нескольких часов, где его супруга. Но там ему сказали, что в их управлении ее нет.





Людмила Казак ходатайствовала о том, чтобы были запрошены записи с камер видеонаблюдения в фойе Центрального РУВД. Судья его отклонил. Ходатайства ее адвокатов истребовать жалобу, которую Казак, по ее словам, подавала начальнику Центрального РУВД, и опросить еще двух свидетелей из числа сотрудников правоохранительных органов также отклоняются.





В итоге судья Александр Руденко признал адвоката Людмилу Казак виновной и присудил ей штраф в размере 25 базовых величин (675 рублей).





Как ранее рассказала Людмила Казак своим адвокатам, после задержания ее привезли в Центральное РУВД, работал с ней сотрудник РУВД Усик. Составили протоколы по статьям 23.34 и 23.4 КоАП — «Участие в несанкционированном массовом мероприятии и неповиновение требованиям сотрудников милиции». Якобы 30 августа она была на массовом мероприятии на проспекте Победителей.





— На самом деле она была в этот день в ТЦ «Галилео» с дочкой, покупали вещи к школе. Свидетелями в протоколах были указаны «Ивановы Иваны Ивановичи» — то есть лица, чьи персональные данные изменены. Копии протоколов ей не вручили. С материалами дела не ознакомили, — рассказал TUT.BY защитник адвоката Виктор Мацкевич.