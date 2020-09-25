«Университет стал частью тюрьмы». Как гасят студенческий протест

Студенты многих белорусских вузов почти ежедневно проводят протестные акции. В некоторых университетах молодежь поддержало преподавательское сообщество. В большинстве же вузов администрация ищет способы, как погасить протестную волну.





В МГЛУ запретили несанкционированные мероприятия

В Минском государственном лингвистическом университете (МГЛУ) 24 сентября вышел приказ о запрете проведения на территории вуза «несогласованных массовых мероприятий».

Из текста документа, подписанного ректором МГЛУ Натальей Барановой, следует, что запрет на массовые мероприятия вводится для «обеспечения бесперебойного функционирования университета, безопасных комфортных условий обучения студентов, работы преподавателей и сотрудников с учетом многочисленных обращений студентов, их родителей и жителей города, а также складывающейся на территории вуза эпидемиологической ситуации».

В комментарии для БелаПАН ректор напомнила, что 4 сентября в вузе «уже была одна беда».

Тогда, как сообщалось, около двух десятков студентов собрались в холле вуза, чтобы спеть песни на английском языке. В руках у некоторых студентов были бело-красно-белые флаги. После исполнения последней песни ребята прокричали «Жыве Беларусь!». Сразу после этого в МГЛУ ворвались сотрудники милиции и неизвестные в штатском и жестко задержали пятерых студентов. При этом в холле присутствовало несколько человек из администрации МГЛУ, которые на действия силовиков никак не реагировали.

Спустя несколько часов задержанных студентов отпустили из милиции. На них составили протоколы за «участие в несанкционированном мероприятии». Известно, что двух студентов суд уже оштрафовал .

Ректор Наталья Баранова отметила, что в МГЛУ на дневной форме учится 6,2 тысячи студентов, а в акциях «участвует от 12 до 40 человек». «Человек имеет право на выражение своего мнения всегда. Нашим студентам никто не запрещает думать, как они хотят. Это их позиция, и мы с ней считаемся. Но это не должно влиять на самочувствие других, мешать им жить, работать, учиться», — заявила она.

Студенты ответили очередной акцией

25 сентября был закрыт главный вход в центральный корпус университета. Официальная причина — ремонтные работы в связи с внедрением электронной пропускной системы. Неофициальная — чтобы помешать студентам проводить протестные акции.

Студенты решили эту проблему очень просто — провели акцию возле другого корпуса.



Студенты МГЛУ во время акции протеста 1 сентября

Кроме того, студенческое самоуправление университета ответило администрации МГЛУ своим «приказом», который опубликовал телеграм-канал Nexta.

Студенты напомнили ректорату о Конституции и закрепленном в ней праве на свободу собраний. Молодые люди верят, что указанное в статье Конституции право «не может быть ограничено каким-либо законом, противоречащим Конституции».

«Действующая же на данный момент нелегитимная администрация университета руководствуется законом «О массовых мероприятиях»,.. который в свою очередь ограничивает статью 35 Конституции Республики Беларусь и не может быть использован как основание для правового регулирования общественных отношений. Также право мирных собраний дополнительно закрепляется во Всеобщей декларации человека», — говорится в «приказе» студентов.

Таким образом, студенческое самоуправление «приказывает» администрации вуза разрешить проведение на территории университета массовых мероприятий и обеспечить их безопасность, а деканам факультетов — прекратить давление на студентов.

Гайки в вузах закручивают повсеместно

МГЛУ — не единственный вуз, где практически ежедневно проходят акции солидарности. 25 сентября, например, сидячий протест объявили студенты БГУИР, сообщил телеграм-канал «Свободный БГУИР» . Они аргументировали свой поступок так: «Система в очередной раз показала свою беспринципность и готовность повторять ужасы 9-11 августа. Пока у власти находятся бандиты, продолжать спокойную жизнь и делать вид, что всё нормально — нездоро́во».





Напряжение среди студентов в вузах очевидно, как и то, что в большинстве из них молодые люди не дождались поддержки не только от администрации, но и от своих преподавателей.

Свою позицию в публичном пространстве выразили преподаватели МГЛУ и БГМУ, записав обращения в поддержку студентов. Видео, в котором преподаватели медуниверситета высказались против насилия и в поддержку студентов, появилось в сети 22 сентября, а на следующий день их всех вызвали на беседу в ректорат.

В БНТУ 15 сентября появился приказ об утверждении правил профессиональной этики сотрудников, из которых следует запрет на высказывание своей гражданской позиции и использование «негосударственной символики». Работникам вуза запрещается «публично выражать свои симпатии и антипатии» политическим партиям, общественным объединениям, преследующим политические цели.

В БГУИР 24 сентября на встречу с первокурсниками приходил заместитель прокурора Советского района Дмитрий Клебанов. Он зачитал студентам выдержки из законодательства и напомнил об ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и акциях.

В официальном телеграм-канале БГУИР цитируются статьи КоАП, где идет речь об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.

«Сегодня пришло время нам, белорусским студентам, заявить о себе»

Происходящее в университетах еще раз продемонстрировало, что они совершенно не свободны, что присутствие Беларуси в Болонском процессе, подразумевающее автономность университетов, является формальным.

Сегодня в сети появилось эмоциональное и оптимистическое обращение к студентам члена Координационного совета Павла Латушко.

«Обратив свой взгляд в историю, мы увидим, что во времена глобальных исторических переломов именно студенты всегда были готовы отстаивать свою свободу и свободу своей страны, не зная ни усталости, ни страха. За примерами далеко ходить не приходится, вспомним доблестных студентов Парижа, бросивших вызов авторитарному режиму голлизма и заставивших грозную некогда власть подать в отставку», — сказал Латушко и привел еще несколько примеров студенческой активности.

«Сейчас настал наш черед. Сегодня дух парижских баррикад перенесся в Минск, а наш университет может превратиться в новый Нантэр (университет под Парижем, где в 1968 году происходили сильные волнения студентов. — Naviny.by). Сегодня пришло время нам, белорусским студентам, заявить о себе, отдать свои силы борьбе за судьбу нашей родины, не дать ей окончательно рухнуть в пучину беззакония, угнетения и кровопролития. Пришло время нам сказать свое слово. И словом этим будет «Свободу!», — сказал Латушко.

«Преподаватели превращаются в надсмотрщиков»

Доцент Европейского гуманитарного университета, писатель Виктор Мартинович не так оптимистичен. По его мнению, даже при Советском Союзе не было такого, что происходит в Беларуси сейчас.

«Подобное ограничение свобод и нарушение прав человека могло произойти в крайне тоталитарных странах», — сказал Мартинович в комментарии для Naviny.by. Теперь, по его словам, «приходится говорить не о свободе, автономии, а о безопасности пребывания студентов в университетах страны».

«Университет стал частью тюрьмы. Есть ЦИП на Окрестина, в Жодино, а есть многочисленные университеты, роль которых из воспитательной меняется на функцию тюремщиков. В тот момент, когда университет начинает заводить в учебный корпус каких-то людей в масках, преподаватели превращаются в надсмотрщиков, а люди в масках — в преподавателей. Это не про образование, а про надзор, про изоляцию», — сказал Виктор Мартинович.

Происходящее в Беларуси привело к тому, отметил Мартинович, что многие оказались перед выбором — готовы ли они мириться с происходящим. И в очень многих сферах деятельности ответ «нет» равнозначен «выбрасыванию из прежней жизни, прежних активностей».

Надо быть готовыми к тому, что дальше будет гораздо хуже: «Студенты, которые выходят на протесты, кричат своими действиями, что не могут жить в рамках, которые им обозначили. Их ожидает исключение из вуза, мужчин — армия или эмиграция либо то и другое. Если они остаются здесь — неквалифицированная работа, волчий билет и внимание спецслужб».

Ситуация в университетах не статичная, каждый день «повышается степень шизофрении», отметил Мартинович.

Если же «студенты своими протестами добьются перемен», то «изменения будут длиться всю их жизнь».

«Невозможно за год из замшелой советской системы сделать динамично развивающееся государство. Это будет драматичный процесс, сопровождаемый экономическими кризисами, который растянется на всю их жизнь. Нам выпала непростая участь, наверное, наиболее драматичная из всех постсоветских стран», — заключил Виктор Мартинович.