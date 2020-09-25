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В Минске арестован координатор кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель
Источник материала: Партизан
Сотрудники милиции в штатском выломали квартире, в которой проживал политик дверь и увезли его в неизвестном направлении.
На каком основании задержан Евгений Афнагель - неизвестно. Правозащитники в данный момент пытаются установить его местонахождение.
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Сотрудники милиции в штатском выломали квартире, в которой проживал политик дверь и увезли его в неизвестном направлении.
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