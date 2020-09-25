В ООН призвали белорусские власти освободить Марию Колесникову









Эксперты ООН по правам человека призвали белорусские власти освободить члена Координационного совета Марию Колесникову. Об этом сообщает агентство ТАСС.





- В Беларуси должны оперативно расследовать то, что произошло с Марией Колесниковой. Причастные к похищению должны быть наказаны. Мы призываем власти Беларуси освободить Колесникову, - говорится в заявлении экспертов ООН.





Напомним, что Мария Колесникова была задержана 8 сентября на белорусско-украинской границе. Она порвала свой паспорт, чтобы остаться в Беларуси. В субботу, 12 сентября, без объяснения причин Колесникову из СИЗО №1 перевезли в Жодино. А в среду, 16 сентября, ей было предъявлено обвинение. Ее подозревают в призывах к действиям, которые могут угрожать национальной безопасности.