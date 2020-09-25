ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ООН призвали белорусские власти освободить Марию Колесникову

25.09.2020 21:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В заявлении также говорится о том, что необходимо установить и осудить тех, кто был причастен к ее исчезновению.



Эксперты ООН по правам человека призвали белорусские власти освободить члена Координационного совета Марию Колесникову. Об этом сообщает агентство ТАСС.

- В Беларуси должны оперативно расследовать то, что произошло с Марией Колесниковой. Причастные к похищению должны быть наказаны. Мы призываем власти Беларуси освободить Колесникову, - говорится в заявлении экспертов ООН.

Напомним, что Мария Колесникова была задержана 8 сентября на белорусско-украинской границе. Она порвала свой паспорт, чтобы остаться в Беларуси. В субботу, 12 сентября, без объяснения причин Колесникову из СИЗО №1 перевезли в Жодино. А в среду, 16 сентября, ей было предъявлено обвинение. Ее подозревают в призывах к действиям, которые могут угрожать национальной безопасности.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В заявлении также говорится о том, что необходимо установить и осудить тех, кто был причастен к ее исчезновению.
 
Новости дня
Новости разные
 
TUT.BY может утратить статус СМИ по иску Мининформа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.09.2020
Mir24.TV Belarus
25.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика