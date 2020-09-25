Минское «Динамо» одержало четвертую подряд победу в КХЛ

ХК «Динамо-Минск» на выезде победил российский «Автомобилист» со счетом 4:3. «Зубры» побеждают в четвертом матче подряд после ухода с поста гендиректора клуба Дмитрия Баскова.





Матч в Екатеринбурге завершился вечером 25 сентября.

Первыми забили хозяева: на 5-й минуте отличился Макеев. Минчане ответили двумя шайбами Принса и Воронина на 7-й и 33-й минутах. На 35-й Бочаров счет сравнял. На 38-й динамовец Протас опять вывел свой клуб вперед — 3:2. На 40-й Шарангович увеличил отрыв — 4:2. За две минуты до сирены Макеев оформил дубль, но сравнять счет россияне не смогли.

«Динамо» занимает 8-е место из 23-х, отставая от квартета лидеров — «Автомобилиста», «Салавата Юлаева», «Авангарда» и Ак Барса» — на два очка.