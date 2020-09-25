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В гродненской гимназии детям дали дубинки и учили разгонять протесты
Источник материала: Партизан
На детей надели игрушечный бронежилет и шлем, а в руки дали дубинки. Силовики также демонстрировали ученикам настоящее оружие, разложив его на столе на футбольном поле.
Школьников поделили на группы: одна из них, как об этом свидетельствуют фото, играла роль протестующих, другая – их задерживала.
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На детей надели игрушечный бронежилет и шлем, а в руки дали дубинки. Силовики также демонстрировали ученикам настоящее оружие, разложив его на столе на футбольном...
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