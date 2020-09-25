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С участием России. В белорусском Координационном совете предложили создать международную группу для урегулирования ситуации в стране

25.09.2020 21:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Координационный совет по передаче власти в Беларуси предлагает создать специальную международную группу с мандатом миссии ОБСЕ для урегулирования ситуации в стране.



Об этом заявил член Координационного совета и бывший министр культуры Беларуси Павел Латушко в эфире Радио Свобода.

«Мы считаем важным, чтобы к этому присоединились главные страны мира. Это Германия как руководительница Евросоюза, Франция, которая является весьма важным членом Евросоюза, США, Великобритания. Также нам важно, чтобы Россия присоединилась к этому процессу, чтобы найти выход из той сложной ситуации, которая сложилась в нашей стране», — заявил Латушко.

Он объяснил, что Координационный совет предлагает использовать «московский» механизм работы ОБСЕ — когда миссию создают с привлечением экспертов, которые не могут быть гражданами и резидентами страны-инициатора.

В Беларуси седьмую неделю продолжаются массовые акции протеста против режима Александра Лукашенко, который правит страной с 1994 года, жестко подавляя оппозицию и независимые СМИ. Протесты вспыхнули после президентских выборов 9 августа. Белорусы считают результаты выборов сфальсифицированными и требуют проведения новых выборов.

Лукашенко отверг любые уступки и попытки диалога с протестующими и оппозицией, неоднократно заявляя, что за волной протестов стоят западные соседи Беларуси.

Оппозиция создала Координационный совет по передаче власти. Режим в ответ обвинил их в «попытке захвата власти» и начал уголовное преследование оппозиционеров.

Из семи членов президиума шесть были либо задержаны, либо насильно вывезены из Беларуси. На свободе остается только писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.
 
 
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Координационный совет по передаче власти в Беларуси предлагает создать специальную международную группу с мандатом миссии ОБСЕ для урегулирования ситуации в...
 
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