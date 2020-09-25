ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Страны Балтии договорились о методике бойкота электроэнергии с Белорусской АЭС

25.09.2020 21:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

После долгих переговоров Литве, Латвии и Эстонии, которые ранее договорились о бойкоте электроэнергии из Беларуси после запуска там белорусской атомной электростанции, удалось выработать общую методику по торговле электроэнергией.

Об этом сообщает портал Delfi.

Электропередающая компания Litgrid сообщила, что в методику включено положение, электроэнергия, импортируемая на рынок стран Балтии, должна иметь доказательства своего происхождения, подтверждающих, что она произведена не в Беларуси.

Литва также информировала Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) о том, что со следующего года не будет поставлять Беларуси резерв электроэнергии в 100 мегаватт, предусмотренный по соглашению БРЕЛЛ. Это связано с завершением строительства Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце. Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас сказал, что информировал об этом гендиректора организации Рафаэля Гросси.

До конца сентября об этом будет проинформирован и Минск, предупреждения которому по этому вопросу высылались и ранее.


"По поводу отказа от резерва в 100 мегаватт: с нового года Litgrid не будет предоставлять такой резерв белорусской станции, поскольку именно в соглашении по этому поводу есть дополнительный протокол. Мы уже ранее предупреждали Беларусь официально. Также юридически мы должны это сделать до конца сентября-Litgrid это еще сделает ", - сказал Вайчюнас.

Этот резерв Литва обязалась предоставлять по договору об постсоветское энергетическое кольцо БРЕЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Литва и Латвия), из которого выйдет к 2025 году.

По словам министра, глава МАГАТЭ проинформирована об этом, чтобы избежать возможных недоразумений в будущем.

На этой неделе Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики Литвы заявила, что Беларусь должна остановить работы по запуску первого реактора Белорусской АЭС в Островце, строительство которой завершается, пока не будут решены проблемы безопасности станции. Балтийские страны готовятся блокировать попадание электричества с Белаэс на их рынки, а все технические решения планируется подготовить в октябре. Литва критикует безопасность проекта АЭС и готова бойкотировать электроэнергию с этой станции. Между тем, Беларусь отвергает критику.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После долгих переговоров Литве, Латвии и Эстонии, которые ранее договорились о бойкоте электроэнергии из Беларуси после запуска там белорусской атомной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минское «Динамо» одержало четвертую подряд победу в КХЛ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.09.2020
Mir24.TV Belarus
25.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика