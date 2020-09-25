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Правозащитнице Марии Рабковой предъявили обвинение

25.09.2020 22:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вечером 25 сентября правозащитнице Марии Рабковой предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, либо финансирование такой деятельности), сообщает правозащитный центр «Весна».

Правозащитнице Марии Рабковой предъявили обвинение

Рабкова остается по стражей в СИЗО № 1 Минска, с ее адвоката взята подписка о неразглашении материалов дела.

Правозащитница была задержана 17 сентября в Минске сотрудниками ГУБОПиК МВД. Вместе с ней был задержан ее муж Вадим Жеромский, которого позже освободили. В их квартире был проведен обыск, изъята техника, личные деньги и вещи.

При задержании Рабковой сообщили, что она задержана в качестве подозреваемой в рамках дела по ч. 3 ст. 293 УК. Правозащитницу поместили в ИВС на Окрестина. 19 сентября стало известно о ее переводе в СИЗО № 1.

Мария Рабкова в рамках своей правозащитной деятельности вместе с волонтерами «Весны» осуществляла наблюдение за проведением мирных собраний, принимала активное участие в кампании независимого наблюдения «Правозащитники за свободные выборы», участвовала в документировании свидетельств пыток и других видов жестокого обращения с задержанными участниками протестных акций.

Международные и белорусские правозащитные организации выступили в поддержку Рабковой и с требованием к властям о немедленном ее освобождении. Ее признали политзаключенной и узником совести.

СВАБОДУ ЯГОРУ МАРЦІНОВІЧУ!

Правозащитнице Марии Рабковой предъявили обвинение
 
Теги: Минск
 
 
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Вечером 25 сентября правозащитнице Марии Рабковой предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых...
 
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