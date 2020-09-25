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Адвоката Колесниковой оштрафовали на 25 базовых величин

25.09.2020 22:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Октябрьского района Минска 25 сентября признал адвоката Людмилу Казак виновной по статье 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении) и оштрафовал на 25 базовых величин (675 рублей), сообщила БелаПАН адвокат Казак Светлана Горбаток.

Адвоката Колесниковой оштрафовали на 25 базовых величин

Ранее в милиции на Казак было составлено два протокола — второй по статье 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), однако в суде рассматривался только один.

По словам Горбаток, защита заявила, что «не видит в действиях подзащитной никакого состава». «Будет мотивировочная часть, мы увидим, кому и чему она не подчинялась. Обстоятельств, на основании которых суд сделал вывод о наличии в ее действиях состава правонарушения, мы также не знаем, поскольку решение суда было немотивированно», — сказала адвокат.

Людмила Казак — адвокат Марии Колесниковой, члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране. Казак была задержана в Минске 24 сентября и время до суда провела в изоляторе.

СВАБОДУ ЯГОРУ МАРЦІНОВІЧУ!

Адвоката Колесниковой оштрафовали на 25 базовых величин
 
Теги: Минск
 
 
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Суд Октябрьского района Минска 25 сентября признал адвоката Людмилу Казак виновной по статье 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию...
 
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