Адвоката Колесниковой оштрафовали на 25 базовых величин

Суд Октябрьского района Минска 25 сентября признал адвоката Людмилу Казак виновной по статье 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении) и оштрафовал на 25 базовых величин (675 рублей), сообщила БелаПАН адвокат Казак Светлана Горбаток.





Ранее в милиции на Казак было составлено два протокола — второй по статье 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), однако в суде рассматривался только один.

По словам Горбаток, защита заявила, что «не видит в действиях подзащитной никакого состава». «Будет мотивировочная часть, мы увидим, кому и чему она не подчинялась. Обстоятельств, на основании которых суд сделал вывод о наличии в ее действиях состава правонарушения, мы также не знаем, поскольку решение суда было немотивированно», — сказала адвокат.

Людмила Казак — адвокат Марии Колесниковой, члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране. Казак была задержана в Минске 24 сентября и время до суда провела в изоляторе.