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Под Харьковом разбился военный самолет с курсантами. На борту было 28 человек

25.09.2020 22:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Об авиакатастрофе возле города Чугуев Харьковской области сообщают украинские СМИ. По неподтвержденной информации, при заходе на посадку разбился военный Ан-26, на борту которого могло быть до 10 человек — это курсанты Харьковского университета Воздушных сил Украины, пишет сайт 112.ua.

Командование воздушных сил ВСУ опубликовало пост, в котором подтвердило, что самолет разбился при заходе на посадку и на его борту находились курсанты. Есть погибшие и выжившие.

Под Харьковом разбился военный самолет с курсантами. На борту было 28 человек

По уточненной информации, на борту было 28 человек, по состоянию на 22:00 подтверждена гибель 22 человек. Двух выживших в тяжелом состоянии направили в больницы.

 
 
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Об авиакатастрофе возле города Чугуев Харьковской области сообщают украинские СМИ. По неподтвержденной информации, при заходе на посадку разбился военный Ан-26, на...
 
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