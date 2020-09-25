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Под Харьковом разбился военный самолет с курсантами. На борту было 28 человек
Источник материала: Onliner
Об авиакатастрофе возле города Чугуев Харьковской области сообщают украинские СМИ. По неподтвержденной информации, при заходе на посадку разбился военный Ан-26, на борту которого могло быть до 10 человек — это курсанты Харьковского университета Воздушных сил Украины, пишет сайт
Командование воздушных сил ВСУ опубликовало пост, в котором подтвердило, что самолет разбился при заходе на посадку и на его борту находились курсанты. Есть погибшие и выжившие.
По уточненной информации, на борту было 28 человек, по состоянию на 22:00 подтверждена гибель 22 человек. Двух выживших в тяжелом состоянии направили в больницы.
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Об авиакатастрофе возле города Чугуев Харьковской области сообщают украинские СМИ. По неподтвержденной информации, при заходе на посадку разбился военный Ан-26, на...
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