|
Как выбрать мягкую и функциональную мебель для офиса
Источник материала: Tut.by
Содержание:
Как выбрать мягкую мебель для офиса: основные требования
Обозначим характеристики, которым должна соответствовать офисная мебель.
Обивка
Решая, как выбрать мягкую мебель для офиса, начните с изучения обивки. Важно, чтобы она придавала мебели достойный внешний вид и не отвлекала вычурным стилем. Рекомендуем ориентироваться на стойкие к истиранию изделия из мягкого текстиля, искусственной или экокожи.
Наполнитель
Уточните у продавца или производителя, какой наполнитель находится под обивкой. По физическим свойствам материал не должен быть слишком мягким или твердым: ориентируйтесь на упругий наполнитель, который спустя время не образует стойких вмятин.
Среди распространенных наполнителей отметим войлок, формовой полиуретан, синтетический пух, синтепон. Что именно выбрать для офиса — зависит от бюджета.
Корпус
Стандартный мебельный корпус сочетает металл и пластик либо металл и дерево. Деревянные комплектующие делают мебель не менее надежной и долговечной, выглядят привлекательно, однако стоят немало. Пластиковые детали применяются в сборке бюджетной мебели и допустимы в офисных креслах и стульях, но не в крупногабаритной мебели.
Еще один важный момент — наличие или отсутствие механизма трансформации. Так, офисные кресла для работы подбираются без функции качания, а для обустройства зоны отдыха сотрудников оптимальным вариантом станет диван с мягкими подушками и без возможности раскладывания.
Цвет
Как выбрать мягкую мебель для офиса по цвету? Руководствуйтесь фирменным стилем компании, личными предпочтениями, местом размещения и назначением. Меблировка приемной и офиса может быть выполнена в строгом стиле (рекомендуем черные и темно-коричневые модели). Если мебель покупается креативной рекламной компанией, то не стесняйтесь смелых, ярких тонов.
Кстати, для комнаты отдыха рекомендуется мебель теплых пастельных тонов, располагающих к расслаблению: холодные тона — для рабочих помещений.
Мягкая мебель для офиса не может стоить слишком дешево, но и не обязана быть дорогой. Посетите каталог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
|
Свежие газеты
Архив (Разное)