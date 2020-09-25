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Как выбрать мягкую и функциональную мебель для офиса

26.09.2020 06:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


Офисное помещение не обходится без мягкой мебели и эргономично обустроенного пространства. Чтобы сотрудникам и гостям было комфортно в помещении, необходима мягкая мебель для офиса. Какой она должна быть — в материале TAM.BY.

Содержание:

♦ Как выбрать мягкую мебель для офиса: основные требования
♦ Обивка
♦ Наполнитель
♦ Корпус
♦ Цвет

Как выбрать мягкую мебель для офиса: основные требования


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Обозначим характеристики, которым должна соответствовать офисная мебель.

  • Прочность и долговечность. Мебелью часто пользуются, соответственно, желательно выбирать износостойкие обивку и конструкцию. Требования касаются и фурнитуры: ножек, опор, колес, крестовин.
  • Высота и мягкость. Модель зависит от места и способа использования: например, мебель может предназначаться для работы сидя, отдыха, собеседования или приема гостей.
  • Привлекательный внешний вид. Мягкая мебель для офиса должна быть эстетически приятной для сотрудников и посетителей, демонстрировать строгость, а иногда и становиться частью фирменного стиля компании.
  • Экологическая безопасность. Старайтесь избегать вредных для здоровья материалов (из которых изготовлена мебель) в пользу экологичности. Кстати, это не так сложно: магазины предлагают диваны и мягкие кресла, соответствующие всем экологическим нормам.

Обивка


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Решая, как выбрать мягкую мебель для офиса, начните с изучения обивки. Важно, чтобы она придавала мебели достойный внешний вид и не отвлекала вычурным стилем. Рекомендуем ориентироваться на стойкие к истиранию изделия из мягкого текстиля, искусственной или экокожи.

Мягкая мебель в Минске из экокожи отличается от искусственной эластичностью, полным отсутствием запахов и безопасностью, в то время как искусственный аналог грубый на ощупь, быстро изнашивается и плохо «дышит». Наиболее благородным и качественным материалом считается натуральная кожа.

Наполнитель


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Уточните у продавца или производителя, какой наполнитель находится под обивкой. По физическим свойствам материал не должен быть слишком мягким или твердым: ориентируйтесь на упругий наполнитель, который спустя время не образует стойких вмятин.

Среди распространенных наполнителей отметим войлок, формовой полиуретан, синтетический пух, синтепон. Что именно выбрать для офиса — зависит от бюджета.

Корпус


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Стандартный мебельный корпус сочетает металл и пластик либо металл и дерево. Деревянные комплектующие делают мебель не менее надежной и долговечной, выглядят привлекательно, однако стоят немало. Пластиковые детали применяются в сборке бюджетной мебели и допустимы в офисных креслах и стульях, но не в крупногабаритной мебели.

Еще один важный момент — наличие или отсутствие механизма трансформации. Так, офисные кресла для работы подбираются без функции качания, а для обустройства зоны отдыха сотрудников оптимальным вариантом станет диван с мягкими подушками и без возможности раскладывания.

Цвет


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Как выбрать мягкую мебель для офиса по цвету? Руководствуйтесь фирменным стилем компании, личными предпочтениями, местом размещения и назначением. Меблировка приемной и офиса может быть выполнена в строгом стиле (рекомендуем черные и темно-коричневые модели). Если мебель покупается креативной рекламной компанией, то не стесняйтесь смелых, ярких тонов.

Кстати, для комнаты отдыха рекомендуется мебель теплых пастельных тонов, располагающих к расслаблению: холодные тона — для рабочих помещений.

Мягкая мебель для офиса не может стоить слишком дешево, но и не обязана быть дорогой. Посетите каталог TAM.BY, чтобы сравнить мебель от разных производителей, подобрать модели по вкусу и бюджету.

 
Теги: Минск
 
 
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