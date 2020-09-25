Выбираем мультиварку: что учесть перед покупкой кухонной техники

Источник материала: Tut.by



Мультиварка относится к тому разряду бытовой техники, которая приобретается редко. Чтобы не ошибиться с долгожданной покупкой, потребителю важно предварительно изучить, как выбрать мультиварку. Что ж, давайте рассмотрим вместе с TAM.BY !

Содержание:

Каких видов бывают мультиварки

Мультиварка. Универсальный бытовой прибор для приготовления различных блюд. Работает от внутреннего нагревателя, равномерно распределяющего температуру по чаше. Современные модели считаются энергосберегающими, поскольку потребляют не так много энергии, как электроплита.

Мультиварка-скороварка. Отличается от классической мультиварки тем, что работает с помощью повышенного давления и температуры до 120°С: это позволяет готовить блюда за очень короткое время.

Кашеварка. Несмотря на говорящее за себя название, прибор подходит не только для варки каш на воде и молоке, но и для приготовления овощных рагу.

Скороварка-коптильня. Полезная вещь для любителей копченостей: помимо жарки, тушения, варки и выпечки, техника оснащена режимами горячего и холодного копчения. Продукты пропитываются дымом благодаря нагреванию опилок (щепы) в специальном контейнере конструкции.

Ниже мы перечислили, как выбрать мультиварку для кухни, следуя основным параметрам.



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: unsplash.com

Объем чаши

Многие потребители, когда выбирают мультиварку, начинают поиск с набора функций. В реальности технические параметры второстепенны, пока покупатель не определился с характеристиками чаши. Например, большое значение будет иметь объем: для приготовления блюд на среднюю семью хватит 4−4,5 литров, а для большой семьи (от пяти человек) желательно выбирать емкость от 5 литров.

Покрытие чаши

Не менее важно понять, как выбрать мультиварку по типу покрытия чаши. Мультиварки выпускают с двумя типами покрытий: антипригарным и керамическим. Первое — его еще называют тефлоновым — отличается пористой структурой и подходит для выпечки, так как обеспечивает прекрасное отставание изделий от стенок. Однако тефлон быстро царапается и требует бережного ухода.

Второе покрытие — керамическое — обладает высокой степенью прочности, антибактериальными свойствами и не впитывает запахи продуктов. Если получилось так, что мультиварка уже куплена, но чаша не устраивает, можно приобрести сменную с нужным покрытием.



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: unsplash.com

Тип нагрева

Мультиварки нагреваются посредством ТЭНа (трубчатого электронагревателя) или индукции. ТЭН можно встретить в разных нагревательных приборах (бойлер, утюг, стиральная машина): это вполне «понятный» прибор, работающий принципом накаливания. Мультиварки, имеющие ТЭНы снизу, вдоль стенок и под крышкой, нагреваются равномерно и называются 3D-мультиварками.

Индукционный способ считается бесконтактным и эргономичным, поскольку для поддержания температуры создается магнитное поле, и энергии много не требуется. Чаша нагревается моментально, блюда в такой мультиварке готовятся быстро, правда, устройство стоит дороже предыдущего аналога.



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: unsplash.com

Функции и программы

Как выбрать мультиварку, если определились с особенностями чаши и типом нагрева? Продумайте, какие функции упростили бы вам готовку и использование техники: автоматические программы для приготовления йогуртов, плова, пиццы, супов или, может быть, сохранение собственных рецептов? Поняв, что именно необходимо, вы не станете гнаться за количеством режимов, которые в будущем могут оказаться лишними.

Также полезными в быту окажутся функции плавного выпуска пара (пар высвобождается после готовки постепенно), отсрочка старта, функция двух таймеров (когда в разное время нужно начать готовку и подогрев), управление со смартфона.

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