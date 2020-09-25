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Тихановская осудила давление на СМИ

26.09.2020 06:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская осудила давление белорусских властей на СМИ.

Тихановская осудила давление на СМИ

«Журналистов преследуют. У корреспондентов "Радио Свобода" забрали аккредитации. Депортировали иностранных репортеров. Шантажировали и угрожали "Белсату". В первые дни после выборов ранили журналистку "Нашей нивы" Наталью Лубневскую. Посадили фотографов Уладя Грыдзина и Александра Васюковича. Два дня назад арестовали редактора "Нашей Нивы" Егора Мартиновича. Сегодня режим заявил, что хочет лишить статуса СМИ tut.by», — написала Тихановская в своем телеграм-канале «Пул Первой».

«Во время встреч с иностранными лидерами я говорю про поддержку белорусских СМИ. Необходима самая разная помощь: оборудование, офисы, безопасность. Пару дней назад я говорила об этом с министром иностранных дел Канады, и он обещал оказать поддержку», — сообщила Тихановская.

«В новой Беларуси нет места преследованию журналистов, — подчеркнула она. — В новой Беларуси нет места цензуре. В новой Беларуси журналисты будут контролировать власть, и никто не будет иметь права им в этом мешать».

Тихановская заявила, что не перестает «восхищаться белорусскими журналистами». «Бесстрашные, они продолжают выполнять свою работу, несмотря на давление, угрозы и аресты. Режим боится правды. Именно благодаря журналистам мир узнал о том, что происходило в Минске в августе и продолжает происходить каждый день», — отметила она.

СВАБОДУ ЯГОРУ МАРЦІНОВІЧУ!

Тихановская осудила давление на СМИ
 
Теги: Минск
 
 
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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская осудила давление белорусских властей на СМИ.
 
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