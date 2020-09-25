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В авиакатастрофе под Харьковом погибли минимум 22 человека

26.09.2020 06:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вечером 25 сентября военный транспортный самолет Ан-26 разбился под Чугуевом в Харьковской области, когда заходил на посадку.

В авиакатастрофе под Харьковом погибли минимум 22 человека
Фото: Офис президента

На борту было 28 человек. Найдены тела 22 погибших, два человека пострадали (на их телах более 90% ожогов) и поиски четырех человек продолжаются. Об этом заявил Гражданский воздушный патруль области, сообщает 057.ua.

Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

 
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Вечером 25 сентября военный транспортный самолет Ан-26 разбился под Чугуевом в Харьковской области, когда заходил на посадку.
 
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