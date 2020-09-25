В авиакатастрофе под Харьковом погибли минимум 22 человека

Вечером 25 сентября военный транспортный самолет Ан-26 разбился под Чугуевом в Харьковской области, когда заходил на посадку.



Фото: Офис президента

На борту было 28 человек. Найдены тела 22 погибших, два человека пострадали (на их телах более 90% ожогов) и поиски четырех человек продолжаются. Об этом заявил Гражданский воздушный патруль области, сообщает 057.ua .

Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.