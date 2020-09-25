МИДы стран Балтии обновили санкционный список по Беларуси

Министерства иностранных дел Эстонии и Латвии представили обновленные санкционные списки, согласованные с Литвой, против должностных лиц Беларуси, добавив в них новые фамилии.

Список, который опубликовал МИД Латвии, содержит 101 фамилию (ранее их было 30). Список, опубликованный на сайте МИД Эстонии, состоит из 128 фамилий (98 новых человек).

"Белорусские власти не изменили своего отношения к мирным протестам. Продолжается дискредитация демонстраций, непропорционально применяется сила, усиливается блокировка сайтов независимых СМИ, возбуждены уголовные дела, конфискуются носители данных", — сказано в сообщении внешнеполитического ведомства Латвии.

В санкционный список вошли представители некоторых министерств, областных и городских исполнительных комитетов, госТВ, Генпрокуратуры, Верховного и Конституционного суда, ЦИК и другие, сообщает МИД Латвии.

Как объяснил МИД Эстонии, выборы в Беларуси были фальсифицированы и данные лица причастны к этому, а также якобы замечены в применении насилия в ходе мирных акций протеста. В отношении них вводится запрет на въезд в Эстонию на срок с 25 сентября 2020 года до 30 августа 2025 года, добавляет Postimees.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс также заявил о дополнении санкционного списка.

"Посоветовавшись с Латвией и Эстонией, мы решили, что должны дополнить список санкций. В нем еще сто человек из тех же инстанций - силовых структур, судов, прокуратуры", - написал он у себя в Twitter. По словам министра, дополнить список было решено после инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко, состоявшейся в среду.

В списках — пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, заместитель руководителя Администрации президента Максим Рыженков, генпрокурор Андрей Швед, вице-премьер Анатолий Сивак, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, губернатор Минской области Александр Турчин, губернатор Могилевской области Леонид Заяц, командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба и другие.