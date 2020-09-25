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МИДы стран Балтии обновили санкционный список по Беларуси
Источник материала: БДГ
Министерства иностранных дел Эстонии и Латвии представили обновленные санкционные списки, согласованные с Литвой, против должностных лиц Беларуси, добавив в них новые фамилии.
Список, который
"Белорусские власти не изменили своего отношения к мирным протестам. Продолжается дискредитация демонстраций, непропорционально применяется сила, усиливается блокировка сайтов независимых СМИ, возбуждены уголовные дела, конфискуются носители данных", — сказано в сообщении внешнеполитического ведомства Латвии.
В санкционный список вошли представители некоторых министерств, областных и городских исполнительных комитетов, госТВ, Генпрокуратуры, Верховного и Конституционного суда, ЦИК и другие, сообщает МИД Латвии.
Как объяснил МИД Эстонии, выборы в Беларуси были фальсифицированы и данные лица причастны к этому, а также якобы замечены в применении насилия в ходе мирных акций протеста. В отношении них вводится запрет на въезд в Эстонию на срок с 25 сентября 2020 года до 30 августа 2025 года,
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс также заявил о дополнении санкционного списка.
"Посоветовавшись с Латвией и Эстонией, мы решили, что должны дополнить список санкций. В нем еще сто человек из тех же инстанций - силовых структур, судов, прокуратуры", -
В списках — пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, заместитель руководителя Администрации президента Максим Рыженков, генпрокурор Андрей Швед, вице-премьер Анатолий Сивак, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, губернатор Минской области Александр Турчин, губернатор Могилевской области Леонид Заяц, командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба и другие.
Напомним, что ранее Александру Лукашенко и еще 29 его приближенным чиновникам было
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Министерства иностранных дел Эстонии и Латвии представили обновленные санкционные списки, согласованные с Литвой, против должностных лиц Беларуси, добавив в...
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