Источник материала: АФН

Светлана Тихановская осудила репрессии против журналистов и высказалась в поддержку белорусских независимых медиа.

«Я не перестаю восхищаться беларусскими журналистами. Бесстрашные, они продолжают выполнять свою работу, несмотря на давление, угрозы и аресты. Режим боится правды. Именно благодаря журналистам мир узнал о том, что происходило в Минске в августе и продолжает происходить каждый день.

Журналистов преследуют. У корреспондентов «Радио Свобода» забрали аккредитации. Депортировали иностранных репортеров. Шантажировали и угрожали «Белсату». В первые дни после выборов ранили журналистку «Нашей нивы» Наталью Лубневскую. Посадили фотографов Уладя Грыдзина и Александра Васюковича. Два дня назад арестовали редактора «Нашей Нивы» Егора Мартиновича. Сегодня режим заявил, что хочет лишить статуса СМИ TUT.by.

Во время встреч с иностранными лидерами я говорю про поддержку беларусских СМИ. Необходима самая разная помощь: оборудование, офисы, безопасность. Пару дней назад я говорила об этом с министром иностранных дел Канады, и он обещал оказать поддержку.

В новой Беларуси нет места преследованию журналистов. В новой Беларуси нет места цензуре. В новой Беларуси журналисты будут контролировать власть, и никто не будет иметь права им в этом мешать».