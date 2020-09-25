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Хоккей. КХЛ. Минское "Динамо" одержало четвертую победу подряд

26.09.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минское "Динамо" в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях победило "Автомобилист" — 4:3. "Зубры" побеждают в четвертом матче подряд после ухода с поста генерального директора клуба Дмитрия Баскова.



АВТОМОМБИЛИСТ — ДИНАМО Мн — 3:4 (1:1, 1:3, 1:0)

Екатеринбург. "Уралец". Начало — в 17.00.

АВТОМОБИЛИСТ: Коварж (Галкин); Трямкин — Василевский, Макеев — Дацюк — Голышев; Геноуэй — Зборовский, Овчинников — Холланд — Мэйсек; Севостьянов — Мамкин, Белоусов — Куликов — Бочаров; Салов, Литовченко — Протапович — Платт; Назаров

ДИНАМО: Фурх (Тэйлор); Колячонок — Менелл, Клинкхаммер — Спунер — Козун; Альмквист — Знахаренко, Принс — Шарангович — Лодня; Шинкевич — Еременко, Горбунов — Паре — Демков; Алистров — Протас — Воронин; Дерябин; Дроздов.
ШАЙБЫ: 1:0 — Макеев (Дацюк, Геноуэй, 4.48). 1:1 — Принс (Шарангович, Менелл, 6.59). 1:2 — Воронин (Колячонок, Алистров, 32.56). 2:2 — Бочаров (Белоусов, 34.24). 2:3 — Протас (Принс, 37.19). 2:4 — Шарангович (39.24). 3:4 — Макеев (Геноуэй, 57.36).
 
 
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Минское "Динамо" в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях победило "Автомобилист" — 4:3. "Зубры" побеждают в четвертом матче подряд после ухода с поста...
 
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