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Немецкая овчарка спасла двух белых львят - видео

26.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Немецкая овчарка Сандра стала приемной мамой для двух львят в парке "Белый лев" в селе Тимофеевке Надеждинского района Приморского края. Белая львица Синора, которая живет в парке, оставила детенышей.

Два маленьких львенка, самец и самка, могли бы погибнуть, если бы жители города Артема не прислали в парк немецкую овчарку Сандру.

"Мы принесли наших малышей к маме приемной - немецкой овчарке по кличке Сандра, она уже довольно возрастная собака, но приняла малышей. Вообще удивительно, что эта собака очень не любит кошек, но решила все-таки в свое семейство впустить маленьких африканских львов. У нее у самой есть один щеночек, он на порядок меньше, чем львята, но молока у собаки на всех хватит, так как обычно она выкармливает по восемь щенков", - рассказал директор парка "Белый Лев" Виктор Агафонов.

Состояние львят стабилизировалось, они начали есть. Смотрите на видео, как подружились немецкая овчарка и юные львы.

 
 
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Львица отказалась от детенышей, и они могли бы погибнуть. Но в парк, где родились львята, прислали немецкую овчарку. Собака приняла львят как собственных детенышей.
 
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