Несколько тысяч человек собрались на молодежный форум в Могилеве

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусском городе Могилев несколько тысяч человек собрались на масштабный молодежный форум под названием «Беларусь – это мы», передает телеканал «МИР 24».

Кульминацией праздника стал большой концерт в местном Дворце спорта. Там же в холле развернулась выставка работающей молодежи и студентов. Были представлены такие направления, как студотрядовское движение, благотворительные проекты, инновационные разработки. А во время диалога с парламентариями было предложено создать госорган, который занимался бы молодежной политикой. Еще одна инициатива – проведение в стране года волонтерства.

«Мы – это активная инициативная молодежь, которая сегодня готова делом, а не только словом, самое главное, делом, строить Беларусь будущего, о которой все мы мечтаем», – рассказал первый секретарь Центрального комитета Белорусского Республиканского союза молодежи Дмитрий Воронюк.

Слова приветствия участникам форума направил президент Беларуси.