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Несколько тысяч человек собрались на молодежный форум в Могилеве
26.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В белорусском городе Могилев несколько тысяч человек собрались на масштабный молодежный форум под названием «Беларусь – это мы», передает телеканал «МИР 24».
Кульминацией праздника стал большой концерт в местном Дворце спорта. Там же в холле развернулась выставка работающей молодежи и студентов. Были представлены такие направления, как студотрядовское движение, благотворительные проекты, инновационные разработки. А во время диалога с парламентариями было предложено создать госорган, который занимался бы молодежной политикой. Еще одна инициатива – проведение в стране года волонтерства.
Слова приветствия участникам форума направил президент Беларуси.
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Кульминацией праздника стал большой концерт в местном Дворце спорта. Там же в холле развернулась выставка работающей молодежи и студентов.
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