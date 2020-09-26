Молодежь Союзного государства поддержала проекты сохранения памяти о Великой Отечественной

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Молодежь Союзного государства собралась на белорусско-российском форуме в режиме видеоконференции, передает телеканал «МИР 24».

Обсудили проекты, которые сохранят память о Великой Отечественной войне. Например, акцию Беларуси «Поезд «#Беларусь. Молодость. Вдохновение» поддержат и в России. Специальный состав проедет по местам сражений и захоронений воинов обеих стран. Тема 75-летия Великой Победы станет центральной и на Форуме регионов, который пройдет в начале следующей недели.

«Мы всегда поддерживаем тематику Форума регионов. И для молодежи эта тема оказалась очень актуальной. Ежедневно молодежь сталкивается с множеством информационных потоков. И где-то отделить фальсификацию от исторической правды молодому поколению нелегко», – отметила секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александра Гончарова.

Слова приветствия участникам молодежного форума направил президент Беларуси Александр Лукашенко.