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Молодежь Союзного государства поддержала проекты сохранения памяти о Великой Отечественной
26.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Молодежь Союзного государства собралась на белорусско-российском форуме в режиме видеоконференции, передает телеканал «МИР 24».
Обсудили проекты, которые сохранят память о Великой Отечественной войне. Например, акцию Беларуси «Поезд «#Беларусь. Молодость. Вдохновение» поддержат и в России. Специальный состав проедет по местам сражений и захоронений воинов обеих стран. Тема 75-летия Великой Победы станет центральной и на Форуме регионов, который пройдет в начале следующей недели.
Слова приветствия участникам молодежного форума направил президент Беларуси Александр Лукашенко.
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Специальный состав проедет по местам сражений и захоронений воинов из Беларуси и России.
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