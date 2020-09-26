Как выглядят и сколько стоят дома и участки в грибных местах под Минском

Источник материала: Tut.by

Этот сентябрь в Беларуси выдался вполне себе грибным: соцсети наводнили фото с собранными в лесах грибами со всех регионов страны. Одно же из самых больших грибных мест под Минском находится севернее Логойска. Мы посмотрели, какие сейчас там продают дома и участки. Как выглядит и сколько стоит жилье в деревнях Селище, Олешники и Молоди, от которых совсем близко до грибного леса, — в материале.

Дом за 22 тысячи долларов

Двухэтажный дом 1996 года на почти 140 «квадратов» находится в деревне Селище — в пяти километрах от комплекса «Хатынь».









Дом деревянный, сруб обшит сайдингом. Крыша накрыта шифером. Окна — деревянные. Входная дверь — деревянная.





Пол — дерево. Межкомнатные двери — дерево. В доме три жилые комнаты (одна на мансардном этаже).





Отопление — печное. Вода из скважины проведена в дом.





Участок 11 соток. На участке — баня и хозпостройки.

Дом за 59 тысяч долларов

Двухэтажный дом площадью 120 кв. м находится в деревне Молоди недалеко от Логойска.









В доме две спальни (одна с камином), прихожая совмещена с гостевой комнатой. На веранде — кухня с газовой плитой.





Есть холодная и горячая вода. Туалет — в доме. Отапливается дом паровым котлом. Есть также печь и камин.





На участке в 24,8 сотки есть еще баня, сарай, две теплицы и гостевой дом.





Территория со всех сторон огорожена забором-сеткой. Сделаны металлические ворота для заезда.

Дом за 69,9 тысячи долларов

Дом площадью 122 квадратных метра находится в деревне Олешники недалеко от Логойска.









Коттедж каркасный. Построен по польскому проекту. Фундамент — свайно-ростверковый, бетонный.





Крыша — модульная металлочерепица, тепло в доме обеспечивает система отопления «теплый пол».





По дому полностью разведена вся электрика, телевизионные, телефонные и интернет-розетки. Весь дом изнутри обшит вагонкой.





В доме есть встроенная кухня, центральный водопровод, канализация — септик. Участок — 20 соток.





Хата за 7 тысяч долларов

Дом площадью в 39 квадратных метров продается в деревне Олешники недалеко от Логойска.









Хата требует реконструкции. Участок — 25 соток.





Участок за 7,5 тысячи долларов

Участок в 12 соток находится в деревне Молоди недалеко от Логойска.









Вдоль дороги смонтирована газовая магистраль. Асфальт, освещение улиц, центральное водоснабжение — все в утвержденном проекте.





Проект прошел экспертизу, реализация — 2021 год, говорится в объявлении.





Канализации центральной нет, планируется местная. Электроснабжение на столбе, заключен договор с РЭС.





На участке есть старая бытовка плюс законсервированное строение 6 на 6 метров.