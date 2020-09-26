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Как выглядят и сколько стоят дома и участки в грибных местах под Минском
Источник материала: Tut.by
Этот сентябрь в Беларуси выдался вполне себе грибным: соцсети наводнили фото с собранными в лесах грибами со всех регионов страны. Одно же из самых больших грибных мест под Минском находится севернее Логойска. Мы посмотрели, какие сейчас там продают дома и участки. Как выглядит и сколько стоит жилье в деревнях Селище, Олешники и Молоди, от которых совсем близко до грибного леса, — в материале.
Дом за 22 тысячи долларов
Двухэтажный дом 1996 года на почти 140 «квадратов» находится в деревне Селище — в пяти километрах от комплекса «Хатынь».
Пол — дерево. Межкомнатные двери — дерево. В доме три жилые комнаты (одна на мансардном этаже).
Отопление — печное. Вода из скважины проведена в дом.
Участок 11 соток. На участке — баня и хозпостройки.
Дом за 59 тысяч долларов
Двухэтажный дом площадью 120 кв. м находится в деревне Молоди недалеко от Логойска.
В доме две спальни (одна с камином), прихожая совмещена с гостевой комнатой. На веранде — кухня с газовой плитой.
Есть холодная и горячая вода. Туалет — в доме. Отапливается дом паровым котлом. Есть также печь и камин.
На участке в 24,8 сотки есть еще баня, сарай, две теплицы и гостевой дом.
Территория со всех сторон огорожена забором-сеткой. Сделаны металлические ворота для заезда.
Дом за 69,9 тысячи долларов
Дом площадью 122 квадратных метра находится в деревне Олешники недалеко от Логойска.
Крыша — модульная металлочерепица, тепло в доме обеспечивает система отопления «теплый пол».
По дому полностью разведена вся электрика, телевизионные, телефонные и интернет-розетки. Весь дом изнутри обшит вагонкой.
В доме есть встроенная кухня, центральный водопровод, канализация — септик. Участок — 20 соток.
Хата за 7 тысяч долларов
Дом площадью в 39 квадратных метров продается в деревне Олешники недалеко от Логойска.
Хата требует реконструкции. Участок — 25 соток.
Участок за 7,5 тысячи долларов
Участок в 12 соток находится в деревне Молоди недалеко от Логойска.
Проект прошел экспертизу, реализация — 2021 год, говорится в объявлении.
Канализации центральной нет, планируется местная. Электроснабжение на столбе, заключен договор с РЭС.
На участке есть старая бытовка плюс законсервированное строение 6 на 6 метров.
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Как выглядит и сколько стоит жилье в деревнях Селище, Олешники и Молоди, от которых совсем близко до грибного леса, - в материале.
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