ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как выглядят и сколько стоят дома и участки в грибных местах под Минском

26.09.2020 07:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Этот сентябрь в Беларуси выдался вполне себе грибным: соцсети наводнили фото с собранными в лесах грибами со всех регионов страны. Одно же из самых больших грибных мест под Минском находится севернее Логойска. Мы посмотрели, какие сейчас там продают дома и участки. Как выглядит и сколько стоит жилье в деревнях Селище, Олешники и Молоди, от которых совсем близко до грибного леса, — в материале.

Дом за 22 тысячи долларов

Двухэтажный дом 1996 года на почти 140 «квадратов» находится в деревне Селище — в пяти километрах от комплекса «Хатынь».




Дом деревянный, сруб обшит сайдингом. Крыша накрыта шифером. Окна — деревянные. Входная дверь — деревянная.


Пол — дерево. Межкомнатные двери — дерево. В доме три жилые комнаты (одна на мансардном этаже).


Отопление — печное. Вода из скважины проведена в дом. 


Участок 11 соток. На участке — баня и хозпостройки.

Дом за 59 тысяч долларов

Двухэтажный дом площадью 120 кв. м находится в деревне Молоди недалеко от Логойска.



В доме две спальни (одна с камином), прихожая совмещена с гостевой комнатой. На веранде — кухня с газовой плитой.


Есть холодная и горячая вода. Туалет — в доме. Отапливается дом паровым котлом. Есть также печь и камин.


На участке в 24,8 сотки есть еще баня, сарай, две теплицы и гостевой дом.


Территория со всех сторон огорожена забором-сеткой. Сделаны металлические ворота для заезда.

Дом за 69,9 тысячи долларов

Дом площадью 122 квадратных метра находится в деревне Олешники недалеко от Логойска.




Коттедж каркасный. Построен по польскому проекту. Фундамент — свайно-ростверковый, бетонный.


Крыша — модульная металлочерепица, тепло в доме обеспечивает система отопления «теплый пол».


По дому полностью разведена вся электрика, телевизионные, телефонные и интернет-розетки. Весь дом изнутри обшит вагонкой.


В доме есть встроенная кухня, центральный водопровод, канализация — септик. Участок — 20 соток.


Хата за 7 тысяч долларов

Дом площадью в 39 квадратных метров продается в деревне Олешники недалеко от Логойска.



Хата требует реконструкции. Участок — 25 соток.


Участок за 7,5 тысячи долларов

Участок в 12 соток находится в деревне Молоди недалеко от Логойска.




Вдоль дороги смонтирована газовая магистраль. Асфальт, освещение улиц, центральное водоснабжение — все в утвержденном проекте.


Проект прошел экспертизу, реализация — 2021 год, говорится в объявлении.


Канализации центральной нет, планируется местная. Электроснабжение на столбе, заключен договор с РЭС.


На участке есть старая бытовка плюс законсервированное строение 6 на 6 метров.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как выглядит и сколько стоит жилье в деревнях Селище, Олешники и Молоди, от которых совсем близко до грибного леса, - в материале.
 
Новости дня
Новости разные
 
Молодежь Союзного государства поддержала проекты сохранения памяти о Великой Отечественной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.09.2020
Mir24.TV Belarus
26.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика