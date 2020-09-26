Что изменится в организме, если отказаться от умеренных доз алкоголя

Источник материала: Tut.by

Бокал вина за ужином отразится на здоровье? Или «умеренность» в алкоголе гарантирует, что все будет в порядке? Врач-нарколог Людмила Бутер объясняет, что может измениться в организме человека, который полностью откажется от спиртного — даже по праздникам.



Людмила Бутер врач-психиатр- нарколог высшей категории медицинского центра «ТаоМед» врач-психиатр-высшей категории медицинского центра «ТаоМед»

— Сразу нужно прояснить вопрос умеренности: одно дело бокал, в котором 150 мл вина, и другое — 350 мл вина или стакан со 100−150 мл виски. Правильнее говорить о безопасных дозах алкоголя, при которых риск развития проблем со здоровьем минимален как в настоящем, так и в отдаленной перспективе. Эти дозы изучались в некоторых странах в длительных 20-летних исследованиях, и безопасные дозы для разных наций очень разнятся. В нашей стране отсутствуют национальные руководства по безопасному употреблению алкоголя, поэтому рекомендовано ориентироваться на данные ВОЗ.

Однако и ВОЗ разработано несколько документов, в которых указываются отличающиеся дозы алкоголя. Так, в пособии по использованию теста AUDIT употребление алкоголя с низким уровнем риска определяется до 20 г чистого алкоголя в день (это равно 63 мл водки, или 200 мл 12,5% вина, или 500 мл 5% пива) и до 100 г в неделю для мужчин и женщин, при этом рекомендуется воздержаться от употребления алкоголя минимум 2 дня в неделю. В другом документе ВОЗ уровень низкого риска определяется 40 г чистого алкоголя в день для мужчин и до 20 г алкоголя в день для женщин, а в неделю — до 280 г и до 140 г соответственно, при этом нет рекомендаций по количеству трезвых дней. Следует отметить, что для больных алкоголизмом не существует безопасных доз алкоголя, любая выпивка будет приводить к очередному запою.

С точки зрения биохимии существуют максимальные разовые дозы (не путать с безопасными), при превышении которых негативные последствия для организма наступают в день употребления алкоголя (мужчина — 1 грамма спирта на кг массы тела, женщина — в 1,5−2 раза меньше).

На что могут влиять даже небольшие дозы алкоголя?

— Спирт способен разжижать мембраны клеток и вызывать их текучесть (этим, например, объясняется прямое действие алкоголя на нервные клетки и, как следствие, токсическое поражение нервной системы). Кроме того, алкоголь влияет на стенки желудка и двенадцатиперстной кишки, могут развиваться эррозивно-геморрагический гастрит, язвы желудка и кишечника.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Если человек начинает злоупотреблять алкоголем, организм включает механизм адаптации, чтобы защитить мембраны клеток от быстрого повреждения. Делается это за счет увеличения содержания холестерина в мембране. В результате таких изменений все активные структуры, расположенные на мембране клетки (рецепторы, иммунные и ферментные комплексы), изменяют режим своей работы: клетки начинают потреблять много кислорода и становятся неустойчивыми к его дефициту (например, сердечная мышца в условиях физической нагрузки испытывает дефицит кислорода, а это может привести к ее ишемии и даже инфаркту миокарда), снижается иммунитет и устойчивость организма к инфекциям.

Частое использование алкоголя в качестве средства для расслабления приводит к обратному эффекту: организм наращивает выработку возбуждающих нейромедиаторов и в трезвости человек постоянно испытывает тревогу и напряжение. Постепенно повышается и переносимость алкоголя, то есть чтобы расслабиться и опьянеть, необходимо выпивать все большие дозы.

Что происходит в организме человека, который отказался от любых доз алкоголя?

— Восстанавливается заложенный природой нормальный баланс нейромедиаторов в головном мозге: появляется спокойствие, исчезает раздражительность, нормализуется сон, повышается стрессоустойчивость и работоспособность.

Улучшается цвет лица, исчезает краснота, которая возникает из-за расширения капилляров, проходит отечность.

Повышается иммунитет.

Снижается масса тела, человек может заметить, что улучшится работа его кишечника. Алкоголь — высококалорийный продукт, если его доля в суточном рационе не превышает 7−10% от энергетической потребности организма, то процесс обмена веществ не нарушается. Но при употреблении алкоголя в больших количествах (до 50% от общей энергетической ценности рациона) нарушаются процессы всасывания в кишечнике, значительно снижается поступление в организм необходимых для жизни пищевых веществ и развивается пищевая недостаточность, на фоне которой токсические эффекты алкоголя усиливаются.

Нормализуется функция печени. Отказ от спиртного поможет органу выполнять роль природного фильтра и нейтрализовать все токсические продукты в организме.

Нормализуется обмен дофамина: мозг работает эффективнее, дольше удерживает внимание и лучше фильтрует информацию. Как правило, в период трезвости за счет свежего состояния мозга и высокой работоспособности человек достигает намного большего, чем в период злоупотребления алкоголем.

Снижается уровень холестерина, замедляется старение сердца и сосудов. Этанол изменяет процессы обмена жирных кислот в сердечной мышце и увеличивает их содержание в 3−4 раза, а значит, его регулярное употребление никак не защищает сердце от атеросклероза и инфаркта.

Снижается артериальное давление. Алкоголь приводит к обезвоживанию в период опьянения. При частом его употреблении организм приспосабливается к обезвоживанию и задерживает жидкость даже в состоянии трезвости. Следствие таких изменений — артериальная гипертензия.

Алкоголь нарушает и водно-электролитный баланс, приводит к обезвоживанию в период опьянения. При частом употреблении организм начинает приспосабливаться к обезвоживанию и задерживает жидкость даже в состоянии трезвости. Следствие таких изменений — артериальная гипертензия.

У женщин дольше сохраняется детородная функция и позже наступает климакс.

Снижается вероятность возникновения злокачественных опухолей различной локализации: с употреблением алкоголя связаны 75% случаев рака гортани и ротовой полости, 50% рака печени и 25% рака молочной железы.