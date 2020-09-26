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Что изменится в организме, если отказаться от умеренных доз алкоголя
Источник материала: Tut.by
Бокал вина за ужином отразится на здоровье? Или «умеренность» в алкоголе гарантирует, что все будет в порядке? Врач-нарколог Людмила Бутер объясняет, что может измениться в организме человека, который полностью откажется от спиртного — даже по праздникам.
— Сразу нужно прояснить вопрос умеренности: одно дело бокал, в котором 150 мл вина, и другое — 350 мл вина или стакан со 100−150 мл виски. Правильнее говорить о безопасных дозах алкоголя, при которых риск развития проблем со здоровьем минимален как в настоящем, так и в отдаленной перспективе. Эти дозы изучались в некоторых странах в длительных 20-летних исследованиях, и безопасные дозы для разных наций очень разнятся. В нашей стране отсутствуют национальные руководства по безопасному употреблению алкоголя, поэтому рекомендовано ориентироваться на данные ВОЗ.
Однако и ВОЗ разработано несколько документов, в которых указываются отличающиеся дозы алкоголя. Так, в
С точки зрения биохимии существуют максимальные разовые дозы (не путать с безопасными), при превышении которых негативные последствия для организма наступают в день употребления алкоголя (мужчина — 1 грамма спирта на кг массы тела, женщина — в 1,5−2 раза меньше).
На что могут влиять даже небольшие дозы алкоголя?
— Спирт способен разжижать мембраны клеток и вызывать их текучесть (этим, например, объясняется прямое действие алкоголя на нервные клетки и, как следствие, токсическое поражение нервной системы). Кроме того, алкоголь влияет на стенки желудка и двенадцатиперстной кишки, могут развиваться эррозивно-геморрагический гастрит, язвы желудка и кишечника.
Если человек начинает злоупотреблять алкоголем, организм включает механизм адаптации, чтобы защитить мембраны клеток от быстрого повреждения. Делается это за счет увеличения содержания холестерина в мембране. В результате таких изменений все активные структуры, расположенные на мембране клетки (рецепторы, иммунные и ферментные комплексы), изменяют режим своей работы: клетки начинают потреблять много кислорода и становятся неустойчивыми к его дефициту (например, сердечная мышца в условиях физической нагрузки испытывает дефицит кислорода, а это может привести к ее ишемии и даже инфаркту миокарда), снижается иммунитет и устойчивость организма к инфекциям.
Частое использование алкоголя в качестве средства для расслабления приводит к обратному эффекту: организм наращивает выработку возбуждающих нейромедиаторов и в трезвости человек постоянно испытывает тревогу и напряжение. Постепенно повышается и переносимость алкоголя, то есть чтобы расслабиться и опьянеть, необходимо выпивать все большие дозы.
Что происходит в организме человека, который отказался от любых доз алкоголя?
— Восстанавливается заложенный природой нормальный баланс нейромедиаторов в головном мозге: появляется спокойствие, исчезает раздражительность, нормализуется сон, повышается стрессоустойчивость и работоспособность.
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Бокал вина за ужином отразится на здоровье? Или «умеренность» в алкоголе гарантирует, что все будет в порядке? Врач-нарколог Людмила Бутер объясняет, что может...
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