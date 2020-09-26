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«Уголовное дело о массовых беспорядках»: задержаны пять активистов «Европейской Беларуси»

26.09.2020 07:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Пятеро активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь» стали фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках.

«Уголовное дело о массовых беспорядках»: задержаны пять активистов «Европейской Беларуси»

Как сообщает телеграм-канал «Европейской Беларуси», 25 сентября в Минске «были брутально задержаны активисты Егор Литвинко, Андрей Войнич, Анастасия Кирик и Павел Юхневич. Против них возбуждено уголовное дело по ч 2. ст. 293 УК РБ (участие в массовых беспорядках)».

«Одновременно в другом месте был арестован Евгений Афнагель. Как сообщили его жене в СК, он пока находится в ИВС на Окрестина и также обвиняется в участии в массовых беспорядках», — сообщает кампания.

 
Теги: Минск
 
 
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Пятеро активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь» стали фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках.
 
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