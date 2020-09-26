Стачком «Беларуськалия» просит Yara пересмотреть деловые отношения с их предприятием

Стачечный комитет ОАО «Беларуськалий» выступил с открытым обращением к норвежской компании Yara, в котором просят ее пересмотреть дальнейшие деловые отношения с «Беларуськалием». Текст обращения распространен в телеграм-канале стачкома.





Стачком информирует норвежскую компанию о том, что «со стороны нанимателя и представителей силовых структур продолжается беспрецендентное давление на рабочих и членов стачечного комитета».

«21.09.2020 горный мастер 4 РУ Олег Куделка объявил протест против незаконного увольнения, наказания рабочих предприятия и репрессий, отказавшись выезжать из шахты. Мы, представители стачечного комитета, пришли поддержать нашего коллегу к проходной 4 РУ, где все присутствующие, 22 человека, были жестко задержаны силовыми структурами с нарушениями базовых прав человека», — отмечается в обращении.

«Сопредседатель стачкома Анатолий Бокун был повторно лишен свободы на 25 суток ареста без предоставления адвоката и с содержится в ужасных условиях, что может повлечь ухудшение состояния здоровья. 24 сентября стало известно, что Анатолий Бокун объявил голодовку в ИВС г.Узда. Продолжаются давление и незаконные увольнения вновь присоединившихся членов стачки», — говорится в обращении.

Стачком просит компанию Yara пересмотреть дальнейшие деловые отношения с ОАО «Беларуськалий», руководство которого «продолжает грубо нарушать права трудящихся».

Норвежская компания Yara является крупнейшим в мире покупателем минеральных удобрений. Она покупает калийные удобрения у «Беларуськалия» через Белорусскую калийную компанию.