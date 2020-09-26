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Дональд Трамп и белорусский вопрос

26.09.2020 08:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джозеф Байден упрекнул нынешнего главу государства Дональда Трампа в отказе изложить свою позицию в отношении обстановки в Беларуси, передает агентство Reuters.


 
 


«Трамп отказывается высказаться против действий [президента Александра] Лукашенко или предложить свою личную поддержку сторонникам демократии», — отметил Байден.

Кроме того, он назвал Лукашенко «диктатором». «Президент, прячущийся в страхе от своих собственных граждан, отказывающийся принять волю народа — это признак слабости, нелегитимный самодержец, а не сильный лидер», — считает политик.
 
 
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Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джозеф Байден упрекнул нынешнего главу государства Дональда Трампа в отказе изложить свою...
 
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