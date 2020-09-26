В Ереване вынесено решение об аресте большого друга Лукашенко

Гагик Царукян крайний слева





Защитник назвал решение суда незаконным и пообещал, что оно будет обжаловано.





«На самом деле, принятие этого решения было для нас предсказуемо, поэтому Гагик Царукян не явился в суд, он сразу обратился в Службу национальной безопасности», — приводит слова адвоката издание Panorama.am.





Глава «Процветающей Армении» назвал свой арест политическим заказом. «Они ответят за свое решение. Говорят неправду, обманывают людей и в социальных, и в экономических, и политических вопросах», — цитирует его Aysor.





Царукян возглавляет «Процветающую Армению», которая занимает в парламенте 25 из 101 места, с 2004 года. За время пребывания в парламенте его партия была как оппозиционной, так и входила в альянс с правившей до 2018 года Республиканской партией Армении. Это он подарил Николаю Лукашенко белого львенка и бочку коньяка на свадьбу. Белорусское посольство в Армении расположено практически "дома" у Царукяна.