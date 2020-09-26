Киев увидел «зашкаливающие риски» в сотрудничестве Москвы и Минска

«Александр Лукашенко сделал свой выбор. Он выбрал Россию, Владимира Путина. А это означает конфронтацию», — считает он.





По словам дипломата, Киев формирует свое отношение к белорусскому президенту в соответствии с его выбором. «И мы понимаем: если Лукашенко выбрал Россию, то риски зашкаливают», — сказал Кулеба.





«Мы заняли ту позицию, которую занимаем сейчас: четкую, жесткую, но не относительно белорусского народа», — добавил глава МИД (цитата по «Интерфакс-Украина»). Он пообещал, что власти страны будут делать все возможное для помощи белорусскому народу.





Отвечая на слова ведущего о том, что Киев осторожен в своих высказываниях относительно Белоруссии, Кулеба заявил, что Украина с самого начала присоединилась к оценкам Евросоюза о происходящем в стране. «И позиция эта очень проста, что и «инаугурация», которая состоялась, не означает признания Александра Лукашенко легитимным главой белорусского государства», — сказал он.



