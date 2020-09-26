Человек Шеймана и Вакульчика? Факты о новом генпрокуроре, который должен покончить с протестами

Свое кадровое решение Лукашенко объяснил тем, что с учетом протестов «не видит той активности прокуратуры, которая бы соответствовала нынешнему периоду».





Андрей Швед сразу же продемонстрировал свою активность. Новый генпрокурор завил, что ни один организатор и участник несанкционированных акций «не уйдет от ответственности».





рассказывает об интересных фактах из биографии Андрея Шведа. UDF.BYоб интересных фактах из биографии Андрея Шведа.

Был в черном списке Евросоюза

В 2010-2011 годах Андрей Швед занимал должность заместителя генерального прокурора. После силового разгона Площади-2010 и последующих политических репрессий он на ряду с другими высокопоставленными белорусскими чиновниками был включен в список невъездных в ЕС.





Его фамилия фигурировала также при других политических скандалах. В том числе во время «дела Алеся Беляцкого»: руководитель правозащитного центра «Весна» получил тогда уголовный срок.





После заявлений экс-кандидата в президенты Алеся Михалевича о пытках в СИЗО, Швед опроверг его слова, назвав их ложным доносом.

Мог возглавить Следственный комитет вместо Вакульчика

В 2012 году в Беларуси был создан Следственный комитет, председателем которого стал Валерий Вакульчик. Но при его назначении Лукашенко признался, что новый пост мог занять и Андрей Швед.





Но, по мнению руководителя страны, при создании новой структуры на первый план выходила организаторская и хозяйственная работа, а Шведа он не хотел отвлекать от непосредственно следствия, поэтому назначил его заместителем руководителя СК.





Но уже 2013 году Швед стал руководителем ведомства – новосозданного Государственного комитета судебных экспертиз.

Шведа называли человеком Шеймана и Вакульчика

Логика у этих слухов следующая: Швед подчинялся Виктору Шейману, когда тот руководил генпрокуратурой и Советом безопасности.





Затем Швед работал в подчинении у Вакульчика в Следственном комитете. Напомним, что теперь тот руководит Совбезом.

Лукашенко ему «очень благодарен»

После совершения теракта в минском метро в 2011 году Швед руководил объединенной следственной группой. Расследование завершилось судом и расстрелом Коновалова и Ковалева.





Спустя много лет Лукашенко заявил по этому поводу:





«Я хочу, чтобы вы были кристально чисты в этом отношении. Очень вас прошу. Так, как вы когда-то (я вам очень благодарен), мгновенно взяв в свои руки в непростые времена уголовное дело по взрыву метро, расследовали его. Я сколько буду жить, буду помнить. Это величайшее ваше достояние».

Лукашенко обвинил сотрудников его ведомства в фальсификациях

Швед руководил Государственным комитетом судебных экспертиз 7 лет. За это время не раз получал высокие оценки своей работы. Сам Швед называл белорусскую систему судебных экспертиз лучшей на постсоветском пространстве.





Но и без жесткой критики не обходилось.





Год назад состоялось знаменитое совещание, на котором Лукашенко распекал силовиков.





Было заявлено, что, по данным КГБ, сотрудников Государственного комитета судебных экспертиз подозревают в том, что во время выезда на место происшествий с целью выполнения плановых статистических показателей по изъятию максимального количества следов они изымают следы, не имеющие значения, а также фактически фальсифицируют следы совершения преступлений.





«Прямой подлог и фальсификация!» – негодовал на совещании Лукашенко.



