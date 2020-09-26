Ресторанам и кафе столицы разрешено использовать летние террасы круглый год

















В письме за подписью заместителя председателя Мингорисполкома Юрия Трущенко, отправленном в адрес ассоциации, говорится: «В соответствии с установленным порядком комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома в пределах компетенции рассматривает дизайн-проекты нестационарных объектов торговли и общественного питания, предполагаемых для размещения на проспектах, площадях и ряде центральных улиц».





Согласно письму № 14-6-2/2669 от 9 сентября, для разрешения круглогодичного, в том числе в осенне-зимний период, функционирования нестационарных объектов согласование комитета архитектуры и градостроительства не требуется.





«Принимая во внимание экономическое и финансовое положение субъектов общественного питания, Мингорисполком и администрации районов Минска не против круглогодичного функционирования летних площадок», — говорится в документе.





Подчеркивается, что при этом у хозяев террас должны быть в порядке правоустанавливающие документы (договор аренды), они должны соблюдать законодательство о торговле, выполнять санитарные и противопожарные нормы.