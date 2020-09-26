Байден раскритиковал Трампа за отсутствие внятной позиции по Беларуси

Джо Байден, который является главным конкурентом Дональда Трампа на предстоящих в ноябре выборах президента США, считает, что нынешний хозяин Белого дома «отказывается» критиковать Александра Лукашенко.



Фото из микроблога Джо Байдена

В своем письменном заявлении кандидат от Демократической партии назвал Лукашенко «диктатором», а задержанных лидеров оппозиции — «политзаключенными», пишет DW .

Мнению Байдена, «президент Трамп отказывается высказаться против действий Лукашенко или предложить свою личную поддержку продемократическому движению».

Церемонию инаугурации, которая прошла в Минске 23 сентября, он назвал «постыдной»: «Когда президент скрывается, боясь своих граждан, и отказывается принять волю народа — это признак нелегитимного автократа, а не сильного лидера».