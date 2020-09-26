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Байден раскритиковал Трампа за отсутствие внятной позиции по Беларуси

26.09.2020 08:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Джо Байден, который является главным конкурентом Дональда Трампа на предстоящих в ноябре выборах президента США, считает, что нынешний хозяин Белого дома «отказывается» критиковать Александра Лукашенко.

Байден раскритиковал Трампа за отсутствие внятной позиции по Беларуси
Фото из микроблога Джо Байдена

В своем письменном заявлении кандидат от Демократической партии назвал Лукашенко «диктатором», а задержанных лидеров оппозиции — «политзаключенными», пишет DW.

Мнению Байдена, «президент Трамп отказывается высказаться против действий Лукашенко или предложить свою личную поддержку продемократическому движению».

Церемонию инаугурации, которая прошла в Минске 23 сентября, он назвал «постыдной»: «Когда президент скрывается, боясь своих граждан, и отказывается принять волю народа — это признак нелегитимного автократа, а не сильного лидера».

 
Теги: Минск
 
 
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Джо Байден, который является главным конкурентом Дональда Трампа на предстоящих в ноябре выборах президента США, считает, что нынешний хозяин Белого дома...
 
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