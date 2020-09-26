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Очень тепло, но ветрено. Какая погода ждет Беларусь

26.09.2020 08:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В субботу погоду на территории Беларуси в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления и теплые воздушные массы (лишь днем по юго-западу Брестчины скажется влияние фронтального раздела).

Очень тепло, но ветрено. Какая погода ждет Беларусь

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь к вечеру по юго-западу региона пройдут дожди, в некоторых районах прогремят грозы.

Ветер юго-восточный сильный порывистый. Из-за неблагоприятного погодного явления объявлено штормовое предупреждение — объявлен оранжевый уровень опасности.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +23..+25°C (вероятность осадков вечером 70-80%, возможна гроза, ветер 5-10 м/с);
  • Витебск +22..+24°C (без осадков, ветер с порывами до 12 м/с);
  • Гомель +24..+26°C (без осадков, ветер с порывами до 14 м/с);
  • Гродно +24..+26°C (без осадков с порывами до 15-20 м/с);
  • Могилев +23..+25°C (без осадков);
  • Минск +23..+25°C (без осадков, ветер с порывами до 15-18 м/с).
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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