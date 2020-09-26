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Очень тепло, но ветрено. Какая погода ждет Беларусь
Источник материала: Навiны
В субботу погоду на территории Беларуси в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления и теплые воздушные массы (лишь днем по юго-западу Брестчины скажется влияние фронтального раздела).
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь к вечеру по юго-западу региона пройдут дожди, в некоторых районах прогремят грозы.
Ветер юго-восточный сильный порывистый. Из-за неблагоприятного погодного явления
Температура воздуха в регионах:
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В субботу погоду на территории Беларуси в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления и теплые воздушные массы (лишь днем по юго-западу...
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