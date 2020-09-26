Очень тепло, но ветрено. Какая погода ждет Беларусь

В субботу погоду на территории Беларуси в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления и теплые воздушные массы (лишь днем по юго-западу Брестчины скажется влияние фронтального раздела).





По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь к вечеру по юго-западу региона пройдут дожди, в некоторых районах прогремят грозы.

Ветер юго-восточный сильный порывистый. Из-за неблагоприятного погодного явления объявлено штормовое предупреждение — объявлен оранжевый уровень опасности.

Температура воздуха в регионах: