Правда о работе уролога: «Когда не стоит, это не стыдно, это повод идти к врачу» (видео)

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«Бытовуха» выходит из сумрака. Мы по-прежнему не особо наделены академическими знаниями о других профессиях, потому спрашиваем о них у специально обученных университетами или жизнью людей. Сегодня солирует уролог Александр Баценко. Как можно навредить душе и телу излишними ласками? Бывает ли много секса? И почему секс-игрушки периодически не приносят удовольствия? Берегите самое важное, что у вас есть. То есть здоровье. Погнали!