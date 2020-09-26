Правда о работе уролога: «Когда не стоит, это не стыдно, это повод идти к врачу» (видео)

«Бытовуха» выходит из сумрака. Мы по-прежнему не особо наделены академическими знаниями о других профессиях, потому спрашиваем о них у специально обученных университетами или жизнью людей. Сегодня солирует уролог Александр Баценко. Как можно навредить душе и телу излишними ласками? Бывает ли много секса? И почему секс-игрушки периодически не приносят удовольствия? Берегите самое важное, что у вас есть. То есть здоровье. Погнали!
Вот некоторые цитаты из нашего видео:
Уролог — это нестрашный доктор. Не надо его бояться. Чаще всего мы хорошие ребята, которые классно находят общий язык с пациентом. Никто никогда не сделает ничего, не объяснив своих действий пациенту. Это первое. Второе: в современной урологии достаточно много возможностей поставить диагноз, скажем так, не внедряясь. УЗИ и анализа крови вполне достаточно. И не потребуется каких-то зверских пыток над пациентом.
Люди присылают фотографии своего достоинства мне в директ Instagram. Некоторые не понимают, чем конкретно я занимаюсь, так что иногда приходят фотки ушей: с лором путают. Некоторые выражают готовность прислать все свои места. Но это по делу, а не потому, что пациенты — извращенцы.
В моей практике были пациенты, которые «рожали» почечные камни размером с перепелиное яйцо. Думаю, таким можно в кого-то бросить и ранить.
Когда не стоит, это не стыдно. Это повод подумать про свое здоровье. Если ты молодой парень (20—25 лет) и у тебя не получается, возможно, есть проблемы с сосудами, возможно, с гормонами, возможно, с психологией. И если комплекс укоренится, придется лечиться у психотерапевта. Но все это решаемо. По статистике, около 20% молодых парней имеют проблемы с эрекцией.
Чисто медицински маленький половой член — это меньше 7 сантиметров в состоянии эрекции.
Чрезмерно интенсивная мастурбация может навредить. В моей практике были пациенты, которые травмировали уздечку и разрывали крайнюю плоть. Некоторые мужчины формируют у себя комплексы, за счет которых им в дальнейшем становится сложно заниматься сексом. Потому что стереотипы и потому что некоторым парням проще помастурбировать, чем пообщаться с девушкой в реальной жизни.
Я не согласен с мифом, который утверждает, будто большинство мужчин недовольны своими размерами. Мне кажется, в большей степени это нюансы воспитания и недоработки родителей, которые повлияли на самооценку молодого человека. Вот некоторые мужчины и думают, что размер члена сделает их счастливее. На самом деле жизнь устроена совершенно по-другому. Знаете, возможно, это нынешняя культура, которая вводит в тренд все эти губищи-сисищи, заставляет думать, будто размер члена имеет первостепенное значение. Для мужчины мозг важнее.
Регулярная половая жизнь не выражается в количестве. Хороший секс — такая же тренировка, как и все остальное. Если вам нормально ходить в зал три раза в неделю, скорее всего, вы сохраните этот объем на будущее. Так же и с сексом. Вы тренируете сосуды вашего полового органа.
Я бы не стал говорить, будто мужик пошел не тот. Но тестостерон у белорусов припал. Я работаю с 1996 года. Тогда было больше мужской агрессии. Все пытались завоевать, победить, одолеть. Может, потому что после распада СССР все запретные плоды стали не запретными. А сейчас время стало более материальным. Вполне вероятно, сейчас белорусские мужчины больше думают над этой стороной своей жизни.
Когда я был студентом и учился в ординатуре, к нам привезли молодого человека, который поднимал бетон и придавил им себе мошонку. Однажды мужчине, который работал на токарном станке, замотало все его хозяйство. А еще была потрясающая история: три девушки пригласили парня в гости, надели на член кольцо, возбудили и потом не смогли снять.
В нашей профессии есть женщины, их немного — процентов 3—5. У меня всегда был вопрос, что ими движет. Потому как каждый осмотр предполагает оголение мужчины. Это раз. И два. После 40 лет поход к урологу предполагает ректальный осмотр. Наверное, не всем пациентам было бы комфортно делиться с доктором-женщиной своими сексуальными проблемами. Или наклоняться перед ней. Возможно, это снижает открытость некоторых пациентов. Возможно, нет. Все от человека зависит.
Не могу смеяться над увиденным в своем кабинете, но как минимум должен уметь разрядить обстановку. Так что любимых анекдотов про уролога у меня нет, но есть любимые песни. Первая — Макс Корж — «Не говори урологу „До свидания“». Вторая — из пятидесятых-шестидесятых годов, строчки из нее стали моим девизом: «Просто я работаю волшебником!» И еще одна: «А без тебя, а без тебя здесь ничего бы не стояло».