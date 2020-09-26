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Квартира для мамы с папой. Круто отремонтировали «уставшую» «однушку» всего за 13,5 тысячи рублей
Источник материала: Onliner
В сегодняшней статье Анастасия Пигулевская делится опытом ремонта в небольшой однокомнатной квартире, купленной для родителей. Это третья история в рамках конкурса «Ремонт за копейку» в новом сезоне. Напомним, что совсем скоро будет выбран победитель, который получит тысячу рублей от нашего спонсора —
Квартира площадью 32 квадратных метра приобреталась для родителей — пожилой пары. В исходных данных имели: небольшая прихожая, маленькая гардеробная, совмещенный санузел, кухня и комната с альковом — все без ремонта. После приобретения бюджет не позволял воплощать нескромные дизайнерские идеи и задумки, поэтому пришлось принять реальность и работать с тем, что есть. Для сокращения расходов и времени решили отциклевать существующий пол — доску, оставить чугунную ванну и унитаз. Окна в квартире были уже заменены на пластиковые до момента приобретения.
Так как я работающая девушка с минимальным наличием свободного времени, то рассказать о том, как по выходным и вечерам мне помогали родственники и мы все сделали своими руками, а сосед укладывал мне ламинат, я не могу. Для строительных работ был нанят строитель-универсал, который и сделал весь ремонт — от проводки электрики до выравнивания и окраски стен, облицовки плиткой ванной комнаты и установки розеток, а в завершение даже повесил картины. Оценив на первой встрече состояние квартиры и услышав мои пожелания, посмотрев чертежи и эскизы, строитель выставил счет за работу, который в итоге составил 5200 рублей. Сумма не маленькая, но желание сократить время и минимально посещать строительные рынки и магазины победило. В общей сложности ремонтные работы заняли 2 месяца, с перерывами на временное отсутствие бюджета и сезонную болезнь строителя.
Первым этапом работ была циклевка существующего пола — доски под двумя слоями краски. Обзвонив специалистов в этом деле, поняла, что не все берутся за полы под краской, но все-таки нашла нужных мастеров. На работу ушло 2 дня, плюс сутки на высыхание лака. Стоимость — 780 рублей. Хоть и был риск, что под краской окажутся совсем «уставшие» полы, результат в итоге устроил более чем.
Далее строитель приступил к работам по электрике — проводка была очень старой и едва ли соответствовала современным требованиям. За этим последовали работы по выравниванию стен. Было решено тщательнее выравнивать стены на самом обзоре, а в более укромных местах обойтись без выравнивания или использовать объемную декоративную штукатурку, как, например, в случае со стенами на кухне (часть которой в итоге оказалась в обзоре) и в мини-гардеробной. Стоимость строительных материалов составила 2800 рублей, включая линолеум в мини-гардеробную, плинтусы, розетки-выключатели и «стопы» для межкомнатных дверей.
Старая входная и межкомнатные двери существовали со времен постройки дома и вводили в депрессию, хотя являлись достаточно крепкими. Поэтому они были выставлены на барахолку под грифом «безвозмездно», то есть даром, и в течение недели ушли путем самовывоза/самовыноса вместе с ровесником-умывальником из ванной. Таким образом предметы обрели вторую жизнь и молодость в сараях на даче и сократили место на свалке, улучшив экологию.
Новые входные и межкомнатные двери заказала в одной компании. Цены были средние по рынку, но все двери оказались в наличии. Оперативная доставка и установка обошлись в 1750 рублей.
Для ванной была выбрана плитка из коллекции Kerama Marazzi на скидке. Коллекция завершалась и как раз по количеству оставшихся метров подходила. По стоимости плитка обошлась в 340 рублей с доставкой. Способность плитки быть стеновой и напольной сэкономила время и дизайнерские метания. Старую, но вполне качественную чугунную ванну покрыли акрилом, обошлось это в 170 рублей. Умывальник со шкафчиком, смесители и зеркало на стену в ванной приобрели в одном интернет-магазине за 617 рублей.
Краска для стен была выбрана в течение 10 минут по принципу «пришел — увидел — выбрал», чему строитель, привыкший к длительным терзаниям в муках выбора заказчиками цвета стен, очень удивился. Краска качественная, испачканные стены можно отмыть, по цене обошлась в 519 рублей на всю квартиру.
С потолками я пошла по пути наименьшего сопротивления и заказала натяжные матовые на всю квартиру. Но, выбившись из бюджета, решила установить парящие линии из коридора в кухню и вставить в потолок (и в смету) трековый светильник. Потолки с установкой парящих линий, трекового и моих светильников обошлись в 1500 рублей.
После завершения ремонтных и отделочных работ квартира осталась отдыхать в ожидании мебели, выдержав несколько послеремонтных уборок. В ходе ремонта жилплощадь получила кодовое название «Квартира, плотно облегающая тело», но для комфортной жизни одного-двух человек она вполне подходит!
Бытовая техника приобреталась в интернет-магазине на Onliner'е. Так как это была единая закупка, магазин пошел навстречу и сделал скидку.
Траты на приобретение мебели и светильников оставляю за кадром, потому как в данном деле нет предела совершенству! Выбор обширный, многое можно найти на барахолке — от дивана и кровати с матрасом до тех же светильников. Это хорошая возможность сэкономить.
Истории своего ремонта присылайте на dm@onliner.by.
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В сегодняшней статье Анастасия Пигулевская делится опытом ремонта в небольшой однокомнатной квартире, купленной для родителей. Это третья история в рамках...
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