Квартира для мамы с папой. Круто отремонтировали «уставшую» «однушку» всего за 13,5 тысячи рублей

Источник материала: Onliner В сегодняшней статье Анастасия Пигулевская делится опытом ремонта в небольшой однокомнатной квартире, купленной для родителей. Это третья история в рамках конкурса «Ремонт за копейку» в новом сезоне. Напомним, что совсем скоро будет выбран победитель, который получит тысячу рублей от нашего спонсора — торгового центра «Ленинград». У вас еще есть шанс поучаствовать — свои истории присылайте на dm@onliner.by.

Квартира площадью 32 квадратных метра приобреталась для родителей — пожилой пары. В исходных данных имели: небольшая прихожая, маленькая гардеробная, совмещенный санузел, кухня и комната с альковом — все без ремонта. После приобретения бюджет не позволял воплощать нескромные дизайнерские идеи и задумки, поэтому пришлось принять реальность и работать с тем, что есть. Для сокращения расходов и времени решили отциклевать существующий пол — доску, оставить чугунную ванну и унитаз. Окна в квартире были уже заменены на пластиковые до момента приобретения.









Так как я работающая девушка с минимальным наличием свободного времени, то рассказать о том, как по выходным и вечерам мне помогали родственники и мы все сделали своими руками, а сосед укладывал мне ламинат, я не могу. Для строительных работ был нанят строитель-универсал, который и сделал весь ремонт — от проводки электрики до выравнивания и окраски стен, облицовки плиткой ванной комнаты и установки розеток, а в завершение даже повесил картины. Оценив на первой встрече состояние квартиры и услышав мои пожелания, посмотрев чертежи и эскизы, строитель выставил счет за работу, который в итоге составил 5200 рублей. Сумма не маленькая, но желание сократить время и минимально посещать строительные рынки и магазины победило. В общей сложности ремонтные работы заняли 2 месяца, с перерывами на временное отсутствие бюджета и сезонную болезнь строителя.

Первым этапом работ была циклевка существующего пола — доски под двумя слоями краски. Обзвонив специалистов в этом деле, поняла, что не все берутся за полы под краской, но все-таки нашла нужных мастеров. На работу ушло 2 дня, плюс сутки на высыхание лака. Стоимость — 780 рублей. Хоть и был риск, что под краской окажутся совсем «уставшие» полы, результат в итоге устроил более чем.





Далее строитель приступил к работам по электрике — проводка была очень старой и едва ли соответствовала современным требованиям. За этим последовали работы по выравниванию стен. Было решено тщательнее выравнивать стены на самом обзоре, а в более укромных местах обойтись без выравнивания или использовать объемную декоративную штукатурку, как, например, в случае со стенами на кухне (часть которой в итоге оказалась в обзоре) и в мини-гардеробной. Стоимость строительных материалов составила 2800 рублей, включая линолеум в мини-гардеробную, плинтусы, розетки-выключатели и «стопы» для межкомнатных дверей.













Старая входная и межкомнатные двери существовали со времен постройки дома и вводили в депрессию, хотя являлись достаточно крепкими. Поэтому они были выставлены на барахолку под грифом «безвозмездно», то есть даром, и в течение недели ушли путем самовывоза/самовыноса вместе с ровесником-умывальником из ванной. Таким образом предметы обрели вторую жизнь и молодость в сараях на даче и сократили место на свалке, улучшив экологию.





Новые входные и межкомнатные двери заказала в одной компании. Цены были средние по рынку, но все двери оказались в наличии. Оперативная доставка и установка обошлись в 1750 рублей.





Для ванной была выбрана плитка из коллекции Kerama Marazzi на скидке. Коллекция завершалась и как раз по количеству оставшихся метров подходила. По стоимости плитка обошлась в 340 рублей с доставкой. Способность плитки быть стеновой и напольной сэкономила время и дизайнерские метания. Старую, но вполне качественную чугунную ванну покрыли акрилом, обошлось это в 170 рублей. Умывальник со шкафчиком, смесители и зеркало на стену в ванной приобрели в одном интернет-магазине за 617 рублей.





Краска для стен была выбрана в течение 10 минут по принципу «пришел — увидел — выбрал», чему строитель, привыкший к длительным терзаниям в муках выбора заказчиками цвета стен, очень удивился. Краска качественная, испачканные стены можно отмыть, по цене обошлась в 519 рублей на всю квартиру.

С потолками я пошла по пути наименьшего сопротивления и заказала натяжные матовые на всю квартиру. Но, выбившись из бюджета, решила установить парящие линии из коридора в кухню и вставить в потолок (и в смету) трековый светильник. Потолки с установкой парящих линий, трекового и моих светильников обошлись в 1500 рублей.





После завершения ремонтных и отделочных работ квартира осталась отдыхать в ожидании мебели, выдержав несколько послеремонтных уборок. В ходе ремонта жилплощадь получила кодовое название «Квартира, плотно облегающая тело», но для комфортной жизни одного-двух человек она вполне подходит!

Бытовая техника приобреталась в интернет-магазине на Onliner'е. Так как это была единая закупка, магазин пошел навстречу и сделал скидку.

Траты на приобретение мебели и светильников оставляю за кадром, потому как в данном деле нет предела совершенству! Выбор обширный, многое можно найти на барахолке — от дивана и кровати с матрасом до тех же светильников. Это хорошая возможность сэкономить.

























Работа строителя 5200 рублей Циклевка пола во всей квартире 780 рублей Строительные материалы 2800 рублей Двери (входная, межкомнатные) 1750 рублей Санузел (плитка, покрытие акрилом, мебель) 1127 рублей Краска для стен и декоративная штукатурка гардеробной/кухни 519 рублей Потолки (натяжной потолок, трековый светильник, парящие линии, точечные светильники в ванной) 1500 рублей ИТОГО: 13 676 рублей

Истории своего ремонта присылайте на dm@onliner.by.

Читайте также: