Назад в криминальные 90-е? Автопрокаты фиксируют стремительный рост хищения машин

Источник материала: Onliner Предпосылки, по мнению представителей бизнеса, очевидны: нестабильная политическая ситуация, загруженность правоохранительных органов «более важными делами» и открытая граница с Россией, где преступники могут раствориться. На день выхода статьи по подсчетам только одной столичной компании известно о шести случаях краж автомобилей из прокатных фирм и около 15 — из лизинговых. Все — за две недели. Игроки рынка всерьез беспокоятся за имущество и бизнес в целом. Они предполагают, что если это не прекратить на старте, подобных криминальных случаев станет намного больше. Причем в самом ближайшем будущем.

В компании Rolls Rent нам рассказали подробности двух типичных случаев, в которых оказались замешаны разные люди. Однако действовали злоумышленники по схожей схеме: договаривались занять деньги у третьих лиц под залог арендной машины, и эти самые третьи лица соглашались на сделку, хотя прекрасно понимали ее незаконность — в техпаспорте в качестве собственника был указан не «должник», а юридическое лицо. Позже с автомобилей снимали трекеры, а сами транспортные средства прятали в гаражах. Спустя какое-то время, вполне возможно, их вывезли бы в Россию для перепродажи. Другое предположение — деньги брали для ставок в казино, собираясь заработать на выигрыше.





Случай с Volkswagen Polo

— К нам в офис пришел постоянный клиент. Игорь выглядит приличным человеком, неоднократно с нами сотрудничал, нареканий не было. Он взял в прокат Volkswagen Polo, оплатил услугу, внес залог. Через какое-то время вновь появился у нас, чтобы продлить договор. А заодно предложил сделку а-ля лизинг — чтобы мы предоставили ему другую машину в долгосрочную аренду на год с возможностью выкупа. А этот Volkswagen он решил взять в прокат на месяц — якобы для жены.





— В тот же вечер к нам поступил звонок из Бобруйска от коллег, работающих в том же бизнесе в райцентре. Они обзванивали все минские прокаты и наткнулись на наш телефон. Спрашивали, приходил ли к нам Игорь. Они рассказали, что знакомы с мужчиной около полутора лет. До недавнего времени проблем с ним не было. Но неделю назад он перестал оплачивать услуги. Из четырех машин, которые Игорь взял в разных фирмах, две перестали подавать сигнал GPS. Естественно, все прокатные автомобили для безопасности имеют встроенные трекеры. Выходит, их либо удалили и сломали, либо заглушили. При этом Игорь оставался на связи, высылал фотографии, на которых он сидел за рулем, однако свое местоположение не сообщал.

В итоге у прокатчиков сдали нервы, они обратились в ОВД с заявлением. Пропавшие машины до сих пор не найдены. Коллеги попросили нас каким-либо образом задержать мужчину до прибытия милиционеров, когда он приедет к нам в офис.

— На следующий день оговоренный визит для продления договора не состоялся. Наш сотрудник сам позвонил Игорю, во время телефонного разговора тот стал юлить. В итоге сознался, что на пару часов передал автомобиль другому человеку. А это запрещено соглашением. Отследили Volkswagen по GPS. Действительно, там был совершенно другой человек. Он рассказал, что дал взаймы Игорю около 6 тысяч долларов на три месяца и получил машину в качестве залога. Уверял, что ничего не знал о принадлежности автомобиля прокатной фирме.





— Далее оба мужчины приехали к нам в офис — чтобы перезаключить договор на имя второго водителя, у которого в итоге и оказалась машина. По вызову коллег из Бобруйска приехала милиция. Также прибыли и другие минские прокатчики, которые узнали в Игоре неоднократно пропадавшего клиента. Насколько нам известно, его увезли в Бобруйский РОВД, а на следующий день отпустили под подписку о невыезде. О статусе мужчины и факте возбуждения уголовного дела нам ничего не известно. Однако можем констатировать: нашим сотрудникам стали поступать ночные звонки со скрытого номера с угрозами.

Похожая история с Mazda6

Представители бобруйского проката подтвердили слова коллег, подчеркнув, что местонахождение двух пропавших машин до сих пор не известно. Настроены представители бизнеса пессимистично: опасаются, что автомобили уже не найти, несмотря на задержание Игоря. Ситуацию с мужчиной можно было бы расценивать как единичный случай обмана, однако в Rolls Rent настаивают — таковых уже десятки. Все — за последний месяц.





— К нам обратился иностранный гражданин с просьбой взять напрокат Mazda6 2019 г. в. на трое суток — якобы покататься по стране с семьей. В день возврата он позвонил и попросил продлить срок аренды. Договорились так: мы сбрасываем ему данные платежной карты, он переводит на нее сумму. Но после отсылки мужчине реквизитов он пропал, перестал выходить на связь. По трекеру определили — Mazda уже несколько суток находится в Червене.





— Отправились в райцентр по адресу, который был зафиксирован по последнему местоположению GPS. Трекинг указывал на частный дом. Спросили у жителей, не видели ли они красный седан. Ответ был «нет, ничего не знаем». После вызова милиции выяснилось, что «шестерка» стоит у них в гараже. Супружеская пара вынуждена были рассказать, как все было на самом деле. По их словам, в день выдачи автомобиля к ним приехал тот самый иностранец. Их общий знакомый заранее предупредил о визите, поручился за незнакомца, оговорил условия сделки. А заключалась она в том, что мужчине дали взаймы 10 тысяч долларов, забрав себе Mazda в качестве гарантии возврата денег, — такова была их версия. Клиент-иностранец же растворился. В итоге в милиции нам намекнули: мол, есть предположение, что действует организованная группа.







В фирме говорят, что сейчас описанная схема и ее участники активно обсуждаются в прокатном сообществе. Им известно о пропаже шести автомобилей, причем разных ценовых категорий: от «бюджетников» в стиле Volkswagen Polo до Toyota Land Cruiser. Прокатчики намерены улучшить безопасность своих машин, так как опасаются за их сохранность и работу бизнеса в целом.





«В ГУВД Бобруйского горисполкома действительно поступило несколько отдельных заявлений по фактам невозврата автомобилей компаниям проката, — прокомментировали Onliner в УВД Могилевской области. — По данным фактам проводится проверка».