«Нельзя без ужаса смотреть на издевательства над мирным народом». Вспоминаем биографию Олега Басилашвили

Источник материала: Tut.by

Наш сегодняшний именинник — настоящий аристократ и красавец мужчина всея советского кинематографа. Злодей или неудачник, герой или сам дьявол — каждая его роль вызывала лишь громкое «ах!». А еще мы любим его за его честность и широту взглядов, которой может похвастаться далеко не каждый человек. В день рождения любимого актера Олега Басилашвили вспоминаем его биографию.

Олег Басилашвили родился в 1934-м году в Москве. Папа Валериан Ношреванович был директором в политехникуме связи. Мама Ирина Сергеевна — филолог, автор учебников по русскому языку. Настоящей главой семьи всегда была бабушка — Ольга Николаевна, которая в основном и занималась воспитанием своих внуков.

Войну он встретил совсем мальчишкой. Утром 22 июня 1941 года Олег пришел вместе с мамой в кинотеатр на фильм о клоуне Карандаше. Там и узнали о начале войны.

— Утренний сеанс отменили. Но я заставил все-таки в этот день маму купить билеты на дневной сеанс, и мы пошли смотреть картину «Наш двор». И мы все смеялись, а мама почему-то не смеялась.

Осенью вместе с мамой и бабушкой Олега отправили в эвакуацию, на родину отца.

— Отец пришел из народного ополчения, где они рыли окопы. Они попали уже за линию фронта, немцы их оставили позади и прошли дальше. И он сказал, я помню до сих пор: «Немедленно надо уезжать. Мы прошли из немецкого тыла в Москву, не встретив ни одного красноармейца». Москва была оголена.

В эвакуации у нас была одна карточка (на еду в столовой при университете). И вот я пошел, и давали суп с макаронами. Но макароны были коричневого цвета — не из пшеничной муки, а из какой-то другой, и были залиты сверху каким-то жиром красного цвета. И я проглотил как сумасшедший. А напротив меня сидел военный в погонах, и он на меня смотрел. Когда я это все проглотил, он говорит: «Мальчик, хочешь еще?». Я говорю. «Да». «На, возьми, я не хочу». И я это съел. Я понимаю, что руководило им, когда он дал мне эту тарелку: видно, свои дети у него там где-то остались. Я все это помню, всю войну.

Война унесла жизнь старшего брата Олега — Георгия. Долгое время его считали пропавшим без вести, и только в 2017 году актер сумел узнать обстоятельства гибели и предполагаемое место захоронения юного капитана.

О школьных годах именитый актер не любит вспоминать. Известно, что ему плохо давались точные науки, но расстраивало юношу не это. Сама школьная система ужасно его угнетала. Когда десятиклассник Басилашвили написал восторженное сочинение по книге «Золотой теленок» — его прозвали «неблагонадежным». А на уроках живописи в художественной академии его обвинили в подражании постимпрессионизму и исключили.

Однако желание прикоснуться к миру искусства было сильнее, чем идеологические ограничения. Юноша обожал театр, не пропускал ни одну премьеру, участвовал в самодеятельности. В итоге рискнул подать заявление в школу-студию МХАТ и поступил с первого раза. Его одногруппниками стали знаменитые в будущем Михаил Козаков и Евгений Евстигнеев.

После окончания учебы Олег Басилашвили вместе с молодой супругой Татьяной Дорониной уехал в Ленинград. Здесь сперва служили в театре Ленинского комсомола (нынешний «Балтийский дом»), а в 1959 году пару пригласили перейти в Большой драматический театр им. Горького. Только вот с ролями актеру катастрофически не повезло. Внимания режиссера ему пришлось ждать долгих 10 лет. И вот наконец случились роли ученого-неудачника в «Еще раз про любовь» и короля Людовика XIV в булгаковском «Мольере».

Все чаще Олега Басилашвили можно было увидеть и на киноэкране, хотя сам актер, как он всегда подчеркивал, считает себя в большей степени человеком театра:

— Георгий Товстоногов, когда меня брал, сразу сказал: «Снимайтесь где угодно, но только в свободное от театра время». Я никогда не диктую свои условия, всегда исхожу из интересов театра прежде всего. Мои условия стоят на втором, третьем месте, и я их никогда не ставлю. Я всегда распределяю свою занятость в зависимости от того, что у меня в театре.