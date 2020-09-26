Можно брать. Полный обзор Samsung Galaxy Note20 Ultra за 3499 рублей

Источник материала: Tut.by

В августе Samsung провела презентацию новых гаджетов, среди которых оказались и смартфоны серии Galaxy Note20. Я несколько дней использовал Galaxy Note20 Ultra за 3499 рублей как основной смартфон и готов поделиться впечатлениями о, наверное, одном из самых сбалансированных флагманов года. Правда, без недочетов все же не обошлось — хотя для многих они вряд ли станут решающими.





Смартфон выглядит стильно и строго — даже в бронзовом цвете

Начну немного издалека. После выхода прошлогодней модели Galaxy S10+ я тестировал большинство флагманских аппаратов от компании Samsung — Galaxy Note10+, Galaxy Fold, Galaxy S20 Ultra.

У всех свои достоинства и недостатки, но, на мой взгляд, с точки зрения дизайна именно Note20 Ultra получился лучше всех: прямые рубленные грани, матовая стеклянная «спинка», тоненькие рамки сверху и снизу от дисплея, основная камера, окрашенная в цвет корпуса, — все это делает смартфон визуально узнаваемым и красивым.





Про блок с основной камерой хочется сказать отдельно. Почему до такого решения не додумались еще в прошлом Galaxy S20 Ultra? Ведь окрасить блок в цвет всего корпуса — более выигрышный вариант, чем оставить его черным. И, если быть до конца объективным, изначально на такое пошли в Apple с iPhone 11 Pro — решение не ново, но воспринимается здорово.

В общем, внешне Galaxy Note20 Ultra мне понравился. Несмотря на бронзовую расцветку (существуют белый и черный варианты), устройство выглядит строго и стильно. Вполне подойдет как для обычного пользователя, так и для бизнесмена, которому необходимо пользоваться стилусом при коллегах.

Но есть важный нюанс: без защитного чехла использовать Note20 Ultra крайне неудобно. Смартфон скользкий, может выпасть из ладони — но это не самое важное. Из-за скругленных краев дисплея и прямых боковых панелей иногда случаются фантомные нажатия на экран — если держать устройство в одной руке и параллельно печатать, можно отправить собеседнику не то, что нужно.





Если надеть на аппарат чехол, проблема исчезает. А еще кейс нивелирует «перепад высоты» задней панели из-за выпирающей основной камеры — с чехлом «спинка» становится полностью ровной.

Что еще важно знать: смартфон огромный — подумайте и повертите его в руках перед покупкой. Возможно, для вас девайс действительно окажется чересчур большим — в передний карман джинсов Note20 Ultra может и не поместиться. Но назвать это минусом не получается — лично я к аппаратам такого размера привык. На них как потреблять, так и создавать контент удобнее по сравнению с девайсами с экранами на 5,8−6,1 дюйма.

Клавиши питания и регулировки громкости находятся на правой грани смартфона — это хорошо. В предыдущем Galaxy Note10+ кнопка включения располагалась с левой стороны — не самое логичное решение, к которому приходилось привыкать. По какой-то причине перо S Pen переехало влево — как по мне, это не принципиально.

А еще в активе стереодинамики AKG — смартфон звучит громко и чисто. Не уверен, что его можно использовать как переносную колонку, но для просмотра роликов на YouTube качества спикеров хватит за глаза. Интересно, что второй динамик, который в том числе используется в качестве разговорного, не виден: он помещен в щель сверху от экрана. Визуально это делает Note20 Ultra более «безрамочным».





Не отказались и от других «фишек», присущих флагманским устройствам. Так, Galaxy Note20 Ultra защищен от воды и пыли по стандарту IP68, поддерживает установку двух сим-карт или одной «симки» и карты памяти. Поддерживаются и eSIM. Ожидаемо в активе и работающая в Беларуси система оплаты Samsung Pay.

Кратко о плюсах: смартфон красивый — на него обращают внимание. Есть «фишки» вроде защиты от воды и пыли, мощных динамиков и поддержки eSIM. В нашей расцветке стекло задней панели матовое — на нем почти не остается отпечатков пальцев. Похвалю и вибромоторчик — он напоминает Taptic Engine в гаджетах Apple, очень мягкий и точный.

Кратко о минусах: использовать Note20 Ultra без чехла как минимум затруднительно — из-за формы корпуса и граней экрана возникают случайные нажатия. Есть вопросы к сканеру отпечатков пальцев — такое чувство, что улучшений по скорости срабатывания в сравнении с аппаратами прошлого года не произошло.





И еще раз повторю, аппарат огромный, из-за чего подойдет не всем — это нужно помнить перед покупкой.

Экран — одна из главных особенностей смартфона

К дисплеям флагманов Samsung у меня претензий никогда не возникало — Galaxy Note20 Ultra не стал исключением. По тестам авторитетного ресурса DisplayMate панель аппарата и вовсе признается едва ли не лучшей из всех существующих. Эксперты издания, например, выделяют пиковую яркость в 1609 нит (в режиме автояркости), что на 23% больше в сравнении с Galaxy Note10+. Там же говорится, что панель потребляет меньше энергии — этого, по словам специалистов, добиться достаточно сложно.

Но если отойти от лабораторных тестов и описывать ощущения, то экран Galaxy Note20 Ultra можно охарактеризовать так: практически при любых внешних условиях информация на панели отлично различима. Например, фотографировать смартфон мы решили в середине дня в парке Горького, солнце было в зените. На фотографии ниже яркость дисплея не выкручена на максимум — тем не менее иконки и текст под ними прекрасно считываются.





Обратная ситуация: вы лежите в кровати ночью и готовитесь ко сну, свет в комнате выключен. Даже на минимальной яркости у многих смартфонов панели светятся так, что «бьют» в глаза — пользоваться устройствами бывает некомфортно. С Note20 Ultra такой проблемы нет.

Немного технической информации: диагональ экрана составляет 6,9 дюйма, матрица — Dynamic AMOLED 2X, разрешение — QHD+, есть поддержка стандарта HDR10+. В настройках традиционно можно выбрать между более насыщенными и спокойными оттенками — по умолчанию установлена чуть приглушенная цветопередача.

Честно говоря, видимых различий в передаче изображения между Note20 Ultra и, например, S20 Ultra я не заметил — в обоих случаях картинка понравится большинству пользователей. Опять же, контент на экране смотрится выигрышно едва ли не при любых внешних условиях.





Интересно, что, несмотря на достаточно заметные закругления с левой и правой сторон дисплея, на белом фоне синеватых искажений на этих местах панели практически нет. Да и в целом под наклоном искажения белого цвета — бич большинства смартфонов с OLED-матрицами — у Galaxy Note20 Ultra если и есть, то минимальные.

Главные плюсы экрана: высокая максимальная яркость (мелкие элементы остаются различимы даже под прямыми солнечными лучами), минимальный уровень инверсии белого цвета при наклоне смартфона, выбор между насыщенной и более спокойной цветопередачей. Короче говоря, экран классный!

Главные минусы: наличие ШИМа — другими словами, экран может мерцать и теоретически вызывать неприятные ощущения в глазах. Но тут важно заметить: воздействию ШИМ подвержена достаточно малая часть пользователей — большинство о таком явлении и вовсе не слышало.

Проще говоря, если вы в течение последних нескольких лет пользовались любым устройством с OLED-матрицей — например, от Samsung, Apple, Huawei или другого производителя — и проблем не было, значит, и не будет с Galaxy Note20 Ultra.

120 Гц решают все?





Еще одна важная особенность Galaxy Note20 Ultra, и в частности его дисплея, — поддержка режима работы панели на частоте в 120 Гц вместо стандартных 60 Гц.

Проще говоря, при включении 120 Гц смартфон на уровне ощущений становится в два раза более быстрым и плавным. Практически все действия на панели — перелистывание ленты новостей в соцсети или мессенджере, рабочих столов, страниц в браузере — как будто ощущаются кончиками пальцев. В общем, разница со стандартными 60 Гц видна сразу невооруженным взглядом.

Важно: режим 120 Гц поддерживается и на предыдущих топовых аппаратах Samsung — линейкой Galaxy S20. Но в Galaxy Note20 Ultra панель усовершенствовали — теперь она адаптивная. Это значит, что смартфон способен самостоятельно менять герцовку и включать 120 Гц, только когда это необходимо. Условно: если вы смотрите видеоролик, снятый на скорости в обычные 24 кадра в секунду, смартфон поймет это и автоматически отключит режим отображения картинки в 120 Гц — по задумке инженеров, это должно сохранить заряд аккумулятора.

Правда, 120 Гц работают только при разрешении Full HD+, а не QHD — но и этого более чем достаточно. Пикселей не видно, даже если поднести смартфон вплотную к лицу.

Максимум пять-шесть часов активного экрана

Ко времени автономной работы Samsung Galaxy Note20 Ultra с батареей на 4500 мА·ч есть вопросы. По моему опыту (чуть меньше недели использования новинки в качестве основного смартфона), больше чем на пять с половиной или шесть часов активного экрана рассчитывать не приходится. То есть заряжать смартфон — во всяком случае, при активном режиме дисплея с 120 Гц — придется каждый день.





Пример: когда я забрал устройство на тестирование, оно было заряжено на 90 процентов. Я активировал смартфон, включил Wi-Fi, начал устанавливать необходимые для тестирования программы, скачал обновление прошивки с патчем безопасности. Установил его, прогулялся в парке, немного пофотографировал и поснимал видео. За это время заряд упал до 55%. Активное время работы дисплея составило 1 час 45 минут.

Получается, что 35% заряда батареи примерно равняется 105 минутам активного экрана. То есть мы получаем все те же пять с половиной часов «чистого» времени работы дисплея. Если учесть, что настройки смартфона предусматривают различные способы сбережения заряда батареи, можно «вытянуть» еще около часа-полутора.

Подытоживая: режим отображения картинки в 120 Гц — функция, быстрее истощающая заряд аккумулятора гаджета. В отличие от того же Galaxy S20 Ultra, экран Note20 Ultra может адаптироваться к тому, что показывает, и более бережно обращаться с оставшимся зарядом. Это дает плоды: в сравнении с S20 Ultra время работы немного увеличилось. Но все равно больше чем на шесть часов активного экрана рассчитывать не приходится.

Если выключить режим 120 Гц и перейти на стандартные 60 Гц, можно «вытянуть» еще несколько часов. Но, на мой взгляд, делать это все же не стоит. Разница в ощущениях от использования аппарата при 60 Гц и 120 Гц очевидна. При активации последнего телефон как будто бы становится многократно быстрее.

К тому же Galaxy Note20 Ultra поддерживает 25-ваттную проводную и 15-ваттную беспроводную зарядки. «По проводу» смартфон заряжается немногим больше часа — хороший результат. Тем более в коробке со смартфоном поставляется необходимый адаптер питания. А еще там лежат неплохие наушники AKG.

Что с производительностью

Galaxy Note20 Ultra, официально продающийся в Беларуси, оснащается фирменным процессором производителя — Exynos 990 (7-нм техпроцесс), 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища (UFS 3.0). Точно такой же SoC используется и в линейке Galaxy S20. Жаль, что в этой модификации отсутствует модуль 5G — ради него придется переплатить и выбрать версию на 512 ГБ памяти.

В гик-сообществе часто сравнивают Galaxy Note20 Ultra с процессором Exynos 990 и Qualcomm Snapdragon 865+ (такая модификация предлагается, например, в США и Южной Корее). По версии некоторых пользователей, модели на Snapdragon лучше: якобы и производительность у них выше, и время работы от одного заряда больше.

Так ли это? Сложно сказать, не протестировав обе версии самостоятельно. Если опираться на материалы коллег, то разница в производительности, пускай и не самая значительная, все же есть.

Но скажу прямо: за все время тестирования нашего Galaxy Note20 Ultra с Exynos 990 каких-либо серьезных затруднений с мощностью я не заметил. Интерфейс всегда работает быстро, мгновенно отзываясь на команды. Все приложения запускаются без промедлений, игры — тот же CoD Mobile — на максимальных настройках графики идут без проблем. Повседневные задачи — мессенджеры, соцсети, браузинг, общение по видеосвязи, работа с документами — нареканий также не вызывают.

Небольшой вопрос есть к уровню нагрева корпуса. Даже при пролистывании сайтов в том же Google Chrome корпус смартфона может ощутимо нагреться. При этом в более ресурсоемких процессах, например в играх или навигации, нагрев порой бывает меньше. С чем это связано, непонятно.

Еще один важный момент — время поддержки самим производителем. Недавно в Samsung заявили, что целый ряд их девайсов — включая Galaxy Note20 Ultra — будет получать обновления прошивки три года вместо двух. Получается, что смартфон обновится как минимум до 12-й версии операционной системы Android. Сейчас девайс работает на Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.5.

Ниже — результаты Galaxy Note20 Ultra в бенчмарке производительности AnTuTu и тесте на троттлинг (снижения мощности под нагрузкой) CPU Throttling Test:









Пару слов о пере S Pen

Скажу прямо: лично для меня одна из главных «фишек» всей линейки Galaxy Note — перо S Pen — не является превалирующей. Но для целой группы потенциальных покупателей — я знаю нескольких таких пользователей — именно наличие стилуса является главной особенностью каждого нового смартфона в серии.

Впрочем, существенных изменений в сравнении с прошлогодним Galaxy Note10+ в этом плане не произошло — перо выглядит так же, как раньше. Правда, время его отклика сократилось до 9 миллисекунд. По версии производителя, теперь им можно писать настолько же быстро, как и обычным карандашом на бумаге.





Оценить подобное заявление сложно, но видимой задержки между написанием букв пером и их появлением на экране действительно нет. Не отказались и от уже знакомых по предыдущей модели возможностей: например, через S Pen получится управлять процессом фотосъемки. При просмотре видео жестами можно перемотать или остановить видео, не касаясь экрана.

Отличная камера

Galaxy Note20 Ultra оснащается основной камерой с тремя фотомодулями: 108 Мп (f/1.8), 12 Мп (перископ, 5-кратный оптический зум, f/3.0) и 12 Мп (ультраширокоугольный, f/2.2). В активе также функции фазовой и лазерной автофокусировки. Последнее — достаточно важно. В случае с Galaxy S20 Ultra с фокусировкой были проблемы — в Note20 Ultra от них избавились. Взгляните сами:

Что еще необходимо знать: смартфон способен записывать видео в разрешении вплоть до 8K на скорости до 24 кадров в секунду. Но, на мой взгляд, лучше остановиться на 4K и 30 кадрах. Так хорошо работает оптическая стабилизация. Переключаться с одной камеры на другую во время записи можно.

Кроме того, девайс умеет снимать с 50-кратным цифровым увеличением. Напомню, что в Galaxy S20 Ultra оно было стократным. Но давайте честно: особой пользы что от 50-кратного, что от 100-кратного зума нет. А вот с 5-кратным оптическим увеличением проблем не имеется — при фотографировании с хорошим освещением кадры получаются прекрасные.

Ниже — серия из фотографий одного и того же места с зумом 0,5x — 1x — 5x — 10x — 20x — 50x:

























А это — кадры, снятые при дневном освещении на основной и широкоугольный фотомодули смартфона. На мой взгляд, придраться к качеству как минимум сложно — Galaxy Note20 Ultra показывает едва ли не эталонный результат. Снимки отличаются широким динамическим диапазоном, правильной цветопередачей — бликов нет даже при съемке с контровым светом.









































О возможностях Galaxy Note20 Ultra в ночной съемке в сравнении с iPhone 11 Pro Max мы уже рассказывали в отдельном материале и предлагали проголосовать за аппарат, кадры с которого нравятся вам больше. Если вкратце, смартфоны снимают приблизительно одинаково — при разных сценариях вперед вырывается то один, то второй. Правда, судя по результатам опроса, большинству все же больше нравятся фото с Samsung.

Фронтальная камера в Galaxy Note20 Ultra — на 10 Мп. Пример фото, сделанного на полностью автоматических настройках:



На всякий случай — на этом фото не автор текста

Резюме

Samsung Galaxy Note20 Ultra продается в Беларуси за 3499 рублей — это, прямо скажем, немало. Впрочем, конкуренты от других компаний — в частности, Apple — предлагаются за еще большие суммы. Да и в целом — Note20 Ultra является квинтэссенцией того, что на данный момент может предложить производитель. Выше в продуктовой линейке стоит только Galaxy Z Fold2 с гибким экраном — но пока его вряд ли можно признать массовым продуктом.





На мой взгляд, плюсов у Galaxy Note20 Ultra больше, чем минусов. И, что немаловажно, в этом гаджете постарались исправить два главных спорных момента предшествующего Galaxy S20 Ultra. Речь, во-первых, о времени автономной работы. Ее все еще нельзя назвать рекордной — рассчитывать можно максимум на шесть часов активного дисплея, — но прогресс есть. А во-вторых, Note20 Ultra не имеет проблем с автофокусом во время съемки фотографий или видео — на это жаловались большинство журналистов и блогеров в случае с S20 Ultra.

За что еще можно похвалить Galaxy Note20 Ultra: гаджет красивый, с прекрасным большим экраном и достойным уровнем производительности. Дисплей поддерживает адаптивный режим в 120 Гц, чем пока могут похвастаться не все конкуренты. В активе и перо S Pen — опять же, у конкурентов такого нет. Не стоит забывать и о более «мелких» плюсах, присущих и другим флагманским аппаратам: например, защите от воды и пыли, стереозвуке, eSIM, поддержке работающей у нас собственной платежной системы Samsung Pay.

Какие у девайса минусы: первый — эргономика. Без защитного чехла смартфоном сложно нормально пользоваться, происходят случайные нажатия на экран. Корпус зачастую начинает нагреваться даже при минимальной нагрузке, а еще он скользкий. О времени работы от одного полного заряда говорилось выше — хотелось бы, чтобы девайс был чуть более «живучим».

За предоставленный на тест смартфон благодарим белорусский офис компании Samsung. Компания не видела материал до публикации и не могла повлиять на итоги тестирования.

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