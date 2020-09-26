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В Минске под колесами Nissan погиб пешеход. Он переходил дорогу в неположенном месте
Источник материала: Tut.by
В Минске утром 26 сентября погиб пешеход. Мужчина переходил Партизанский проспект вне пешеходного перехода, когда его сбил Nissan. Подробности
ДТП произошло сегодня около 05.50 утра. Водитель Nissan двигался в 3 полосе по Партизанскому проспекту со стороны улицы Васнецова в направлении площади Ванеева. У дома номер 32/1 автомобиль совершил наезд на пешехода-мужчину, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода слева направо по ходу движения автомобиля. Мужчина скончался на месте. Его личность устанавливается.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГАИ, представитель СК и специалист управления ГКСЭ по Минску. Проводится проверка.
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ДТП произошло сегодня около 05.50 утра. Водитель Nissan двигался в 3 полосе по Партизанскому проспекту со стороны улицы Васнецова в направлении площади Ванеева.
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